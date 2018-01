LOUNES GHACHI, PRÉSIDENT DU SYNDICAT ALGÉRIEN DES PARAMÉDICAUX (SAP), À L'EXPRESSION "Nous sommes lassés des promesses vides"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Dans cet entretien, le président du SAP, explique le pourquoi de la radicalisation du mouvement de protestation des paramédicaux qui entameront une grève illimitée le 5 février prochain.



L'Expression: Vous avez décidé d'entrer dans une grève illimitée à partir du 5 février prochain, pourquoi cette radicalisation?

Lounes Ghachi: Eh bien, la réponse est simple. La tutelle a obstrué toutes les voies susceptibles d'instaurer un réel dialogue à même de prendre en charge nos revendications de façon tangible. A mon avis, cela émane clairement d'une mauvaise volonté du ministère de la Santé quant à satisfaire ne serait-ce qu'une partie de l'ensemble de nos demandes. Notre plate-forme de revendications a pourtant été exposée et portée au niveau des autorités concernées à maintes reprises par le passé. Je ne me souviens plus combien de fois les paramédicaux ont reporté des grèves, qu'ils avaient annoncées et bien décidés à suivre, juste parce qu'ils avaient cru aux promesses verbales de la tutelle, qui comme à chaque fois réussissait à nous dissuader d'aller au bout. Pratiquement chaque année, on nous donne des engagements qu'ils ne tiennent évidemment jamais. De la poudre aux yeux rien de plus. La situation a assez duré, on nous a beaucoup dupés, mais aujourd'hui, il n'est pas question de reculer. Après avoir subi l'agression de l'administration en réponse à notre débrayage cyclique national de trois jours, nous avons pris la décision de recourir à la grève illimitée. Cela est en quelque sorte notre réponse. Dès lors, notre corporation exige de l'autorité responsable de privilégier le dialogue duquel doivent impérativement être dégagées des réponses favorables à nos doléances les plus élémentaires.



Justement, comment avez-vous pris la décision du tribunal administratif d'Alger qui a déclaré votre grève cyclique «illégale»?

Cela ne nous a pas spécialement étonnés, les vieilles habitudes ont la peau dure. Le ministère de la Santé a depuis toujours procédé de la sorte. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il recourt à la justice pour essayer de désamorcer une situation de crise. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas ces façons de faire, est-ce une solution que d'utiliser ce type de moyen pour faire pression sur les grévistes, afin qu'ils mettent un terme à leur contestation? On ne cesse de nous parler de l'ouverture du champ de la concertation entre les deux parties, mais jusque-là, nous n'avons aucun résultat satisfaisant. Ils ont voulu qu'on mette fin à notre grève cyclique, nous l'avons fait. D'ailleurs cette semaine, nous n'avons observé aucun jour de grève. Maintenant, nous avons déposé un préavis de grève pour le 5 février prochain. Je tiens à souligner par ailleurs, que tant que les choses stagnent, notre mouvement ne pliera pas malgré la pression. Et ce, jusqu'à entière satisfaction de toutes nos doléances.



Quelles sont les principales revendications sur lesquelles vous campez?

Les points cruciaux de notre plate-forme de revendications se tiennent sur la question du recrutement, dans le corps paramédical, des diplômés LMD (Licence-master-doctorat), qui dépend toujours d'un décret du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette question doit être réglée à tout prix en particulier en matière de respect du statut et de progression de la carrière. Autre point, celui des postes ultérieurs des sous- directions des activités paramédicales. Je me demande pourquoi ces postes sont toujours occupés par un administrateur, cela est incompréhensible. Le champ de recrutement des paramédicaux se retrouve ainsi restreint et même bloqué. Il y a en outre, les conditions de travail pénibles avec lesquelles le personnel paramédical peine à évoluer.



A votre avis, quel sera l'impact de cette grève ouverte sur le secteur de la santé, notamment pour les patients?

Je tiens à rassurer que malgré l'entrée en grève illimitée du personnel paramédical, le service minimum sera bien sûr assuré. Tout ce qui relève des cas d'urgences, chimiothérapie ainsi que tous les cas devant nécessairement être pris en charge à temps. Cela ne veut pas dire que nous laissons tomber les patients, mais c'est aussi au ministère de la Santé de s'inquiéter sur l'état de santé de ses citoyens. La responsabilité n'incombe pas seulement aux grévistes. Nous ne réclamons rien d'autre que nos droits, il n'y a point d'opportunisme dans notre démarche. Pour ce faire, nous n'avons d'autres choix que de maintenir notre grève. Nous attendons que la tutelle daigne nous répondre favorablement et concrètement pour que tout ceci prenne fin.