LICENCES D'IMPORTATION Les raisons d'un abandon

Par Walid AÏT SAÏD -

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a estimé que ce système qui avait été utile à un moment donné, est arrivé à ses limites. Explication...

Mesures phares du gouvernement Sellal pour contrer la crise, les licences d'importation ont été supprimées par l'actuel gouvernement. Beaucoup voyaient cette décision comme un aveu d' «échec» pour une mesure qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Chose qu'a réfuté, hier, sur les ondes de la Chaîne 3, le ministre du Commerce Mohamed Benmeradi. «L'introduction, en 2016, de licences d'importation sur un certain nombre de produits, s'est traduite par une baisse de 9% des importations», a-t-il indiqué lors de son passage dans l'Emission matinale de Souhila El Hachemi, «l'invité de la rédaction».

Ainsi, le ministre qui semble refuser de «tirer» sur ses prédécesseurs, a estimé que ces licences d'importation ont permis dans la conjoncture de l'époque de freiner la «saignée» des finances de l'Etat en réduisant quelque peu le déficit de la balance commerciale. «On a tiré des avantages», a-t-il soutenu en citant entre autres le fait que les produits soumis à licence ont permis de baisser de 50% le volume des importations de ces produits.

Néanmoins, il estime que ces licences d'importation sont «arrivées à leurs limites». Surtout que «la diminution en chiffres du niveau des importations n'aura été que de 1,2 milliard de dollars». Et quand le ministre parle de limites, il sait très bien ce qu'il dit. Car, il faut rappeler que ces licences avaient permis dans un premier temps une baisse record des importations qui sont passées de plus de 60 milliards de dollars en 2014 à 51,7 milliards en 2015.

En 2016 et 2017, le gouvernement avait réussi à «presser» encore plus cette baisse en passant à 46,72 milliards de dollars en 2016 pour atteindre les quelque 45 milliards de dollars en 2017. Pis encore, il avoue que certains producteurs ont souffert des ces licences. «Elles ont quelque peu perturbé le fonctionnement de l'économie, provoquant des coupures dans les approvisionnements en intrants et des hausses de prix, se traduisant parfois, par des ruptures d'activités», regrette-t-il. Le ministre relève, également, qu'en 2017, il a été observé des surenchérissements de prix «que nous n'arrivons pas à nous expliquer». Comprendre par là une spéculation devenue incontrôlable que les «rois» de cette pratique ont réussi à justifier par le cafouillage qui a entouré l'application des licences d'importation. Il cite notamment l'exemple le plus concret qui est celui du lait! Ce dernier a été marqué, durant toute l'année 2017, par des pénuries chroniques. «Mais paradoxalement, ses importations ont augmenté de 50%», précise-t-il. Dans ce sens, il estime que les gains attendus par le dispositif des licences a été «un petit peu» contrarié par ces augmentations, en plus du fait que la facture des importations n'a pas connu de baisse significative. Ce qui montre donc qu'effectivement le «fruit» des licences n'avait plus de jus pour atteindre les 10 milliards de dollars que s'est fixés le gouvernement Ouyahia et dont Mohamed Benmeradi s'est vu confié la délicate tâche de chef d'orchestre. Alors, le gouvernement Ouyahia a pris des mesures encore plus radicales en interdisant carrément l'importation de plus de 900 produits qui sont pour la plupart des produits de consommation, fabriqués localement. Toutefois, comme avec les licences, il semblerait que ceux qui ont été chargés d'élaborer cette liste aient «commis» des erreurs comme avec les licences d'importation. En plus des articles de consommation courante, des dizaines de produits industriels ont été bloqués, à l'instar des arômes, la fabrication de la pâtisserie et des boissons. Ce qui a contraint le gouvernement d'annoncer une révison de cette liste après les nombreuses requêtes formulées par les opérateurs économiques. Cette liste va-t-elle subir le même sort que celle façonnée à la «hâte» par l'éphémère gouvernement Tebboune?

On n'en est pas encore là. Mais de nombreux experts doutent qu'elle pourrait permettre d'atteindre l'objectif des 10 milliards. Pour eux, au-delà des produits superflus importés, c'est la surfacturation qui pose problème. Ce qui fait que même si l'on diminue significativement le volume, ça ne sera pas le cas de la facture. Benmeradi lui-même l'avoue: «C'est incontestable.» Il assure qu'il ne saurait préciser dans quelle proportion. Un aveu donc d'impuissance face à une «mafia» qu'il fraudera bien plus qu'une liste pour la combattre...