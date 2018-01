DES GRÈVES ILLIMITÉES SONT ANNONCÉES DANS PLUSIEURS SECTEURS, LA SEMAINE PROCHAINE Qui pousse au blocage?

Par Saïd BOUCETTA -

la grève, même si elle provoque des perturbations dans des secteurs aussi sensibles que l'Education nationale ou la santé, reste un moyen légitime des travailleurs

A la différence des mouvements sociaux dans le passé, ceux programmés pour le mois de février portent en eux une inquiétante «transversalité».

Les résidents en médecine, les paramédicaux, les enseignants de l'Education nationale, ceux de l'enseignement supérieur et même les chômeurs ont l'intention de faire du mois de février celui de la contestation sociale. Pris individuellement, chaque corps de métier avance des arguments qui peuvent être recevables à l'appui de revendications peut-être maximalistes pour certains, mais néanmoins négociables. En fait, lorsqu'on prend chaque débrayage en cours ou annoncé, l'on est tenté de penser que la grève, même si elle provoque des perturbations dans des secteurs aussi sensibles que l'Education nationale ou la santé, reste un moyen légitime des travailleurs pour se faire entendre. Sauf que l'opinion nationale assiste à un véritable emballement de la scène syndicale avec, en prime, un discours radical et des intentions clairement affichées de ne rien céder.

Tactiquement, ce genre de postures peut se concevoir, mais à la condition que le bras de fer qu'engage le syndicat avec sa tutelle ne fait pas naître un sentiment de crainte au sein de la collectivité nationale. Et pour cause, l'effet de «propagation» de la colère des fonctionnaires est assez rapide, voire «minuté» pour ne pas susciter des inquiétudes à divers niveaux de la hiérarchie. Il faut bien se rendre à l'évidence que les ministres de la Santé, de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur sont inquiets. Car, quoi qu'en disent les dirigeants syndicaux, il se pose un réel problème de service minimum, de risque de cassure dans le fonctionnement de nombreux services publics. Car, il faut bien se rendre à l'évidence que tous les mouvements sociaux annoncés pour le mois prochain concernent prioritairement des services publics. Il est donc entendu que l'impact de ces débrayages sera ressenti par une très large couche de la population.



Une recette détonante

Le tableau qu'offrira l'Algérie durant le mois prochain sera celui d'un pays paralysé sur ses principaux «flancs», l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé. La simultanéité des grèves mettra des millions de jeunes dans la rue. Cette perspective qui intervient en pleine année préélectorale amène à se poser des questions. Même si l'on admet la légitimité des actions syndicales, le fait de voir autant d'institutions bloquées, fait remonter la crainte d'une dérive. Une réaction des lycéens, une contre-grève des étudiants, un ras-le-bol des associations de malades ou encore l'entrée dans «le jeu» des chômeurs «organisés» constituent autant d'étincelles que les acteurs politiques n'ont pas manqué d'entrevoir. Beaucoup de partis voient dans la montée de la pression sociale un signal pas du tout positif pour la démocratie naissante en Algérie.

Qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, toutes les forces politiques mettent en garde contre une dégradation brutale du climat, à la faveur d'un pourrissement de la situation provoquée par la radicalisation du discours syndical ou, comme le soulignent les partis de l'opposition, le mépris des pouvoirs publics à l'endroit des revendications des fonctionnaires. L'un dans l'autre, il est admis que voir autant de corps de métier débrayer en même temps suscite une inquiétude légitime.

La peur d'une dérive est aussi partagée par la société qui ne voit forcément pas d'un bon oeil toute cette agitation syndicale. Les Algériens, qui grognent peut-être en raison de l'inflation ressentie avec la nouvelle année 2018, mesurent néanmoins la chance qu'ils ont de vivre dans un pays stable, qui continue à distribuer des logements et poursuivre sa politique de subvention des produits de large consommation malgré la crise. Les citoyens voient en effet dans ces mouvements, non seulement une dynamique syndicale, mais aussi un risque évident, au regard de ce qui se passe dans d'autres pays. Appelée via les réseaux sociaux à manifester dans la rue pour dénoncer la loi de finances 2017, puis récemment celle de 2018, la société n'a pas répondu au chant des sirènes.

Mais qui peut contrôler des milliers de jeunes en colère pour une raison ou pour une autre? Et dans le cas de figure que va vivre le pays au mois prochain, les raisons sont toutes trouvées. Il suffirait pour des cercles intéressés, et ils existent quoi qu'en disent certains, d'allumer des feux ici et là et surtout réveiller la fameuse coordination des chômeurs de Ouargla et pourquoi pas les manifestations anti-gaz de schiste pour compléter «une recette détonante». Sur ces deux mouvements en partie pilotés par des ONG qui «offraient» le gîte et le couvert à des activistes algériens, il y a lieu de rappeler la formation dont ces derniers ont bénéficié et qu'ils ont mis en action dans des actions dignes de «professionnels de la protestation». Au plus fort du mouvement de chômeurs, hypermédiatisé sur Internet, de même que pour les manifestations contre le gaz de schiste ou dans les horribles violences de Ghardaïa, les pouvoirs publics ont su trouver la meilleure attitude. Toutes ces «opérations» s'étaient dégonflées par elles-mêmes, en raison de l'absence de «carburant» pour les nourrir. Mais il est clair que cette fois, la proximité d'une série de grandes grèves dans la Fonction publique pourra donner de l'élan aux activistes de tout bord.

A ce propos, L'Expression a appris, de bonnes sources, que la défunte Coordination nationale des chômeurs sera réactivée bientôt. Une rencontre est prévue dans les jours qui viennent pour «rebooster» le mouvement, dans la perspective, dit-on, d'organiser des marches et des sit-in dans plusieurs villes du sud du pays, à proximité des sites de production des hydrocarbures. En fait, les animateurs de cette coordination entendent surfer sur la grogne des fonctionnaires pour pousser au pourrissement de la situation sociale dans le pays.



Inquiétante «transversalité»

C'est dire qu'avec tous ces préavis de grève qui promettent des débrayages illimités pour le mois de février, ce sont les ingrédients inespérés que cherchent des forces politiques tapies dans l'ombre pour déstabiliser le pays. Les signes de l'existence de ces forces sont visibles dans les tentatives systématiques de récupération de chaque décision ou encore de tout mouvement syndical ou social. Il serait naïf de croire qu'une série de grandes grèves simultanées dans de larges pans de la Fonction publique, puissent constituer un motif d'émancipation de la société. Les discours servis actuellement pour accréditer la thèse d'une société en bonne santé, car revendicative, disparaîtront lorsqu'on arrivera à une gestion sécuritaire d'une situation à la limite du contrôlable, si dans l'intervalle, elle n'est pas convenablement gérée. La responsabilité des pouvoirs publics est certainement engagée dans la gestion de la période qui s'annonce difficile. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que s'il y a un plan préétabli par ceux qui veulent tirer profit de la période de fragilité par laquelle passera forcément l'Algérie, pour allumer la mèche, les dégâts seront inévitables.

C'est dire que les autorités centrales appréhendent les conséquences, mais également l'impact à court et moyen terme des grands mouvements sociaux qui s'annoncent particulièrement dure en raison de leur simultanéité. Le pays a certes connu d'importantes grèves, quasi «historiques» dans l'enseignement supérieur, dans l'Education nationale et dans la santé. Des mouvements syndicaux qui ont fait avancer les choses dans ces secteurs. Mais dans tous les épisodes parfois douloureux pour nombre d'Algériens qui ont subi ces grèves, l'action était clairement sectorielle, identifiée et le moyen de lutte, même dur, était sous contrôle, les représentants des grévistes s'en tenaient à leurs revendications. A la différence de ces mouvements sociaux, ceux programmés pour le mois de février portent en eux une inquiétante «transversalité», en ce qu'elle impacte sur une très large couche de la société. En fait, ce qui fait craindre le pire, ce n'est pas le fait que des médecins, des paramédicaux et des enseignants débrayent, mais de voir tout ce beau monde bloquer chacun son secteur en même temps.