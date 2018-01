BEAUCOUP DE LOGEMENTS PUBLICS CHANGERONT DE MAIN CETTE ANNÉE Le marché immobilier plus dynamique en 2018

Par Bouzid CHALABI -

Les 600.000 UNITés que compte le parc immobilier public, neuf et livré, vont connaître un nombre accru de changements de propriétaires.

Le marché de l'immobilier est à la baisse ces derniers mois. C'est d'autant plus facilement vérifiable à partir de ce constat de terrain: le nombre total d'annonces de vente et de location paru sur le Net est passé de 260.000 en 2016 à 120.000 en 2017, soit une chute de plus de 50%. Mais selon le président de la Fédération nationale des agents immobiliers (Fnai), Abdelhakim Aouidet, une revue à la hausse du marché est attendue par l'effet «de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de l'incessibilité des nouveaux logements des différentes formules», qui réduit la durée», a-t-il confié lors de son intervention à l'occasion de la 6ème édition des journées de sensibilisation immobilière(JSI), organisée hier au siège de cette fédération sise à Alger. «Je suis convaincu que cette disposition va booster les transactions immobilières», a-t-il lancé.

Une affirmation que partage Lotfi Ramdani, expert immobilier et un des animateurs de cette 6ème JSI. Ce dernier ajoutera même «que la nouvelle mouture de l'incessibilité va ramener plus de dynamique au marché des transactions immobilières». Et du coup, toujours selon cet expert, les 600.000 unités que compte le parc immobilier public neuf, vont connaître un nombre accru de changements de propriétaires. Et d'ajouter dans la foulée «par ricochet, on aura plus de mobilité dans le marché puisqu'il sera possible aux propriétaires habitant des sites éloignés de leurs lieux de travail, de vendre afin de s'en rapprocher».

Toujours à propos de l'incessibilité de logements publics, Ramdani a indiqué «si cette mesure va libérer les propriétaires désireux de vendre, elle va aussi permettre de renflouer les caisses du Trésor public qui en a grandement besoin ces temps-ci». A propos du Trésor public, Abderrahmen Beniamina, lui aussi expert immobilier a rappelé à l'assistance que les différentes dispositions relatives à l'immobilier, contenues dans la loi de finances 2018 «tendaient à augmenter la masse de liquidité du Trésor public». Et cela «à travers la révision à la hausse des taux de certains impôts et taxes immobiliers, et de l'augmentation du montant revenant au Trésor public sur chaque transaction», a expliqué ce dernier.

Comme il a reconnu «que l'impact des mesures introduites par la loi de finances 2018 sur le marché immobilier demeure minime». Soulignons que lors de cette journée de sensibilisation et toujours en relation avec la LF 2018, les deux experts se sont relayés pour dresser un tableau des avantages et des points faibles de chaque disposition apportée par cette dernière(la loi de finances). Notons que parmi toutes les mesures introduites par la LF 2018 ce sont celles inhérentes à la retenue de la moitié du prix de la transaction auprès du notaire pendant 40jours; les biens anonymes et la finalisation de l'opération du cadastre qui n'ont pas été du goût des agents immobiliers.

Au sujet de la révision de la hausse du montant du prix de vente qui est passé de 1/5 à 50% consigné,le président de la Fnai a averti que «ce dispositif, et connaissant le refus de nos concitoyens à se conformer aux règles en vigueur, cela va sans aucun doute encourager la fausse déclaration.

Autrement dit, le vendeur ne va déclarer le montant réel de sa transaction». Et de déplorer que ce procédé c'est généralisé au grand détriment des caisses de l'Etat.» Mais comment y remédier? Pour Aouidet: «Il va falloir que les notaires fassent preuve de plus de perspicacité dans leur travail et donc de refuser des montants de vente en total porte-à-faux avec le cours du marché.

C'est-à-dire en d'autres termes que les notaires ne doivent plus se rendre complices de fausses déclarations».

Toujours dans ce même ordre d'idées ces derniers estiment «que le législateur doit vite trouver le mécanisme nécessaire pour annihiler toute tentative de fausse déclaration de ventes». Concernant le manque à gagner que connaissent ces derniers temps les patrons d'agences immobilières, le président de la fédération n'est pas allé par quatre chemins pour confier que l'informel commence par peser sur leur activité. «Il n'y a qu'à voir le nombre d'affichages sur la voie publique et là où quotidiennement il y a forte affluence de piétons, pour se rendre compte de ce que nous subissons comme perte de chiffre d'affaires» s'est indigné Aouidet.

Concernant les particuliers préférant la Toile au lieu des agences immobilières il dira enfin: «Nous usons aussi de ce procédé, car il nous rend de grands services dans la mesure où nos annonces sont connues par un grand nombre de potentiels clients. En somme, ce que nous perdons d'un côté nous le récupérons de l'autre.»