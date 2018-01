VASTE CAMPAGNE DE NETTOYAGE À CONSTANTINE Ali-Mendjeli fait peau neuve

Par Ikram GHIOUA -

Instaurer une culture d'hygiène

Afin de responsabiliser le citoyen quant à l'importance de garder un environnement propre, une vaste opération de nettoyage et d'assainissement a été lancée au niveau de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. Celle-ci a eu lieu à l'Unité 16 à l'initiative de l'Union nationale pour la promotion du mouvement associatif présidée par Djallel Fakroun et coordinateur de la wilaya, dans laquelle on constatera la participation d'élus, du secrétaire général de la wilaya, du chef de daïra et du P/APC.

Ce qui a motivé les citoyens. Au moins, une centaine de volontaires se sont mobilisés pour cette campagne qui s'est distinguée par un enthousiasme particulier des participants. Les pouvoirs publics au niveau de la daïra d'El Khroub ne manqueront pas de leur côté, de mettre les moyens nécessaires pour cette campagne, avec la contribution des entreprises publiques communales et de wilaya, ainsi que l'apport de certains opérateurs économiques.

Certes, ce n'est pas la première fois que Constantine connaît ce genre d'opérations, mais celle qui a été menée en ce week-end est pertinemment la plus réussie, compte tenu des moyens humains et des matériels mobilisés. Cependant, il demeure utile de rappeler que cette mégacité subit les conséquences d'un grave laisser-aller en matière d'hygiène, à cause de l'insalubrité et des décharges sauvages jetées en plein air, donnant une image dégradante à l'environnement qui reste un souci majeur pour toutes les villes de l'Algérie.

Le citoyen ne demeure pas le seul responsable de cette situation d'incivisme, puisque de nombreuses entreprises déversent des centaines de tonnes de déblais sans être inquiétées. Par conséquent, ce désordre urbanistique risque de perdurer dans le temps et dans l'espace, et ce n'est pas une simple campagne qui va débarrasser l'environnement de cette anarchie grossière.

Dans ce cas, il est nécessaire de responsabiliser la société, instaurer une culture d'hygiène, et lancer des campagnes de sensibilisation pour que le citoyen prenne conscience que vivre dans un environnement propre et sain, est un geste de prévention pour préserver avant tout sa santé. C'est du moins ce qui a été souligné par le chef de daïra qui souligne également que l'Etat ne manquera pas à son devoir pour rendre à Constantine sa place méritée. Pour le coordinateur de wilaya de l'Union nationale pour la promotion du mouvement associatif, Djallel Fakroun, cette initiative ne sera pas la dernière, il est important à ses yeux que le citoyen soit impliqué de manière directe dans ce genre d'opérations, d'où la nécessité de le rendre conscient des dangers qu'il risque quant à sa santé.

Rappelons qu'une campagne avait été lancée au mois de septembre dernier dans le même secteur, par l'Entreprise de gestion des villes dans laquelle prendront part 850 agents des 12 communes qui composent la wilaya de Constantine, mais aussi des volontaires des brigades du dispositif «Algérie blanche».