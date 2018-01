EN RAISON DE L'ABSENCE DU LOGEMENT LOCATIF Les opportunistes imposent leur diktat

Par Madjid BERKANE -

Les rares hôtels de nuit se trouvant dans la capitale sont dépourvus de chauffage

Les dégâts dus à cet état de fait sont innombrables pour les personnes contraintes de travailler en dehors de leurs wilayas d'origine.

Les déclarations de Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat, au sujet du lancement pour la première fois de la formule du logement locatif en Algérie n'ont pas fait que des heureux. Le fait que cette formule soit inexistante jusque-là en Algérie a suscité en effet la colère chez beaucoup de personnes. Il s'agit particulièrement des personnes qui travaillent depuis des années en dehors de leurs wilayas d'origine et subissent, faute de ce choix, le diktat des locateurs privés et gérants de ce qu'on appelle à tort des «hôtels de nuit». Il s'agit aussi de ces personnes qui ont renoncé à des postes d'emploi, à cause de l'absence d'un logement dans les wilayas où ils ont décroché des postes d'emploi.«Les dégâts de cet état de fait sont incommensurables», s'accordent à dire de nombreuses personnes se trouvant ou ayant vécu cette situation. «Les dommages vont en effet du fait de se ruiner sur le plan financier, à rater sa carrière, en passant du fait de gâcher sa vie privée», affirme-t-on. Le drame pour ces personnes, est que le prix de la location est hors de portée en Algérie. Il dépasse en effet dans la plupart des cas la moitié du salaire perçu. Pour Abdelhakim Aouidat président de la Fédération algérienne des agences immobilières qui ne cesse d'attirer l'attention des pouvoirs publics quant à cette tare, le prix de la location en Algérie est le plus cher au monde. «Partout dans le monde, le prix de la location ne dépasse pas le tiers du Salaire national minimum garanti (Snmg). Or en Algérie, c'est souvent l'inverse», a-t-il déploré récemment, en intervenant au forum du journal arabophone El Mihouar. Selon Aouidat, cette situation est la résultante de deux facteurs. «Le premier est le fait que l'Etat n'a pas jugé utile de fixer jusqu'ici un prix référentiel pour la location. Le second est que l'Etat ne contrôle pas ce marché», dira-t-il. «Cela a laissé le champs libre aux courtiers de négocier les prix dans des cafétérias et en bas des immeubles», dénonce-t-il. A ce propos, il faut dire que même certains sites électroniques qui se sont convertis récemment en médiateurs entre le locateur et le locataire, réclament des commissions importantes. Ce qui fait que le prix de la location d'un appartement ou d'un studio revient souvent plus cher. Par ailleurs, et au sujet des studios et des hôtels de nuit que certains gèrent souvent dans l'opacité la plus totale, il faut souligner que «le service est rarement à la hauteur», témoigne-t-on. «Les rares hôtels de nuit se trouvant dans la capitale sont dépourvus de chauffage. Plusieurs autres ne disposent pas des sanitaires ou disposent des sanitaires collectifs. Presque la totalité de ces derniers change le prix d'une chambre d'un jour à un autre, et ce, en fonction de la demande», dénonce sur un ton enragé Smail, enseignant d'anglais dans une école privée et originaire de Médéa rencontré à la place des Martyrs, Alger. Notre interlocuteur qui loue depuis six mois dans un hôtel de nuit, a fait observer aussi que l'accès à ces hôtels est permis à tous sans souvent la vérification de l'identité des locataires. Cela a fait que souvent des personnes non éduquées, une fois à l'intérieur, n'observent même pas la moindre règle du respect.

Smail qui nous fait part du calvaire de beaucoup de ses amis se trouvant dans la même situation que lui, a indiqué qu'il reste sceptique quant aux déclarations du ministre de l'Habitat portant lancement du logement locatif bientôt en Algérie. «Ceci non pas faute de crédibilité chez le ministre ou les pouvoirs publics, mais surtout en raison du fait que la concrétisation de cette formule n'aura pas lieu dans un temps court», souligne-t-il, en affirmant que le respect des délais et l'accélération de la cadence des travaux n'est pas le fort des Algériens. «Ainsi, il faut compter des années et des années pour voir ce projet mis sur pieds», a-t-il conclu. Par ailleurs, et sur un autre plan, beaucoup de professionnels, à l'image de Abdelhakim Aouidat font observer que la négligence des pouvoirs publics pour cette formule depuis l'indépendance a privé le Trésor public de beaucoup de ressources financières indéniables. Dans beaucoup de pays, les revenus de cette formule constituent, affirme-t-on, une ressource financière stable. En outre et au-delà des revenus générés, l'existence de cette formule a pu venir à bout de beaucoup de soucis dont souffrent généralement les jeunes. «Ils ont pu en effet fonder normalement leurs foyers», indiquent-ils. Sur un autre plan, la disponibilité de la formule du logement locatif a un impact positif avéré sur le développement du tourisme dans un pays donné. De nombreux touristes s'inquiètent avant leur voyage dans le pays qu'ils désirent découvrir de la disponibilité de cette option. «Elle leur est avantageuse sur bien des plans», affirment des professionnels dans le secteur du tourisme.

Il est à noter que le ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar n'a pas donné un délai précis pour le lancement de la formule du logement locatif. Il s'est contenté uniquement de déclarer que son lancement aura lieu au cours de cette année. Ceci dit, il ne faut pas être pessimiste, mais il est recommandé de croiser les doigts pour que ça se réalise bientôt.