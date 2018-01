AVEC SA PLATE-FORME THINQ AI LG s'ouvre aux autres marques

Par Salim BENALIA -

La plate-forme ThinQ ai, un bijou technologique

Le premier téléviseur enroulable au monde, modèle Oled 65 pouces, va bouleverser la façon d'intégrer le téléviseur dans le salon.

LG Electronics n'a pas été les mains vides au CES 2017 à Las Vegas. Le sud-coréen a frappé un grand coup en dévoilant sa plate-forme d'intelligence artificielle Deep ThinQ, sous la marque ThinQ AI, cette dernière est équipée de facultés d'apprentissage afin de s'adapter et d'évoluer en fonction des besoins du consommateur. Croyant en l'avenir de la convergence, LG rappelle que l'intelligence artificielle s'installe dans tous les produits grand public de la marque. Téléviseurs, machines à laver, réfrigérateurs... Tous les appareils LG seront désormais nourris à l'IA et donc adaptés et personnalisés aux usages des utilisateurs. «Connectés entre eux, ils pourront également apprendre les uns des autres.»

A titre d'exemple, le réfrigérateur InstaView ThinQ sera capable de fournir des recettes en fonction des aliments qu'il contient et envoyer les informations directement au four connecté... et retenir les préférences culinaires de ses utilisateurs.

Un vrai scénario de science-fiction s'il en est. Aussi, si l'on souhaite un certain réglage de la température dans le salon ou si l'on ne veut pas manquer une émission de télévision favorite, les produits ThinQ sauront anticiper les besoins et exécuter ces tâches en temps réel quand bien même les appareils environnants ne porteront pas le badge LG. La marque s'ouvre en effet aux partenariats et souhaite rendre différents les produits de différentes marques compatibles et «connectables» entre eux grâce à cette plate-forme ouverte. Au-delà de la maison, LG complète sa gamme de robots avec le lancement de trois nouveaux produits: Serving Robot, Porter Robot et Shopping Cart Robot.

Ces trois nouveaux robots intelligents démontrent aussi les ambitions de la marque dans l'univers du retail, de l'hôtellerie et des aéroports. «Le Porter Robot de LG pourra bientôt porter vos bagages à votre arrivée à l'hôtel, vous enregistrer et encaisser votre paiement, le Serving Robotse se chargera quant à lui de vous servir vos repas et boissons à l'hôtel et au salon de l'aéroport, le Shopping Cart Robot, dédié aux «chaînes de supermarchés premium»scannera vos articles pour vous informer sur le prix et bien plus amusant, si vous disposez déjà d'une liste de courses dans une application sur smartphone, il pourra vous guider en magasin pour vous faire suivre l'itinéraire d'achat le plus efficace», explique-t-on. Tous les produits de LG ont la caractéristique de ressembler à une oeuvre d'art en plus de leur distinction technologique telle que le premier téléviseur enroulable au monde, modèle Oled 65 pouces qui va bouleverser la façon d'intégrer le téléviseur dans le salon.

Aussi les deux téléviseurs Oled C8 et LG Signature IA OLED W8 doté de la technologie ThinQ et du processeur á (Alpha) 9 qui ont bien mérité les prix remportés lors du CES 2018 sur tous les plans, design, qualité de son et d'image incomparables. Ainsi, LG trace la voie vers un intérieur plus intelligent et concentre ses efforts sur la simplification de l'utilisation des objets connectés. Moins de temps passé à étudier des notices, plus de temps pour profiter de votre maison et de votre vie.