BLIDA Une nouvelle spécialité pour la maintenance des ascenseurs

La nouvelle session professionnelle de février prochain, à Blida, verra l'introduction d'un nombre de nouvelles spécialités de formation expressément adaptées aux exigences du marché local du travail, dont la maintenance des ascenseurs, a-t-on appris, hier, du directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, Amar Khadroune. L'introduction de cette spécialité (maintenance des ascenseurs) est une réponse au déficit accusé en matière de main-d'oeuvre spécialisée dans ce domaine, à l'échelle locale, d'autant plus que le problème a été à maintes fois posé par l'Opgi et l'agence Aadl de la wilaya, a indiqué à l'APS M.Khadroune, signalant un «grand engouement» de la part des jeunes pour cette nouvelle formation, assurée au niveau des Cfpa de Boufarik et Bouinane. Les autres nouvelles spécialités programmées pour cette session de février sont relatives à la maintenance des équipements audiovisuels et la préparation de boissons et conserves, entre autres, suivant la vocation de transformation industrielle de la wilaya, a ajouté le responsable, soulignant que leur définition (spécialités) s'est faite en collaboration avec les partenaires économiques du secteur.