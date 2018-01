ENFANTS SCOLARISÉS MALVOYANTS Lancement prochain d'une "caravane de la vue"

Une «caravane de la vue» sillonnera prochainement les zones éloignées de la wilaya d'Oran pour «dépister» les enfants scolarisés mal voyants, les examiner et les appareiller sur place, a-t-on appris, hier, auprès du service prévention de la direction de la santé et de la population (DSP). Une équipe formée d'un ophtalmologiste, d'un optométriste, d'un paramédical et du chef de projet d'acuité visuelle se rendra prochainement au niveau des zones éparses de Tafraoui, Boufatis, El Gotni, Aïn El Kerma, Sidi Bakhti, Aïn Tessa, Cap Blanc et autres localités enclavées pour dépister les enfants scolarisés malvoyants, les examiner et les doter sur place de lunettes, a indiqué la chargée du programme visuel de la santé scolaire relevant de la DSP. La mise en oeuvre réussie du dispositif de prise en charge des maladies oculaires permettra de diminuer non seulement la souffrance individuelle de l'élève malvoyant en plus d'avantages socio-économiques considérables. La chargée du programme visuel de la santé scolaire a tenu à rappeler que la Caisse nationale d'assurance sociale (Cnas) a conventionné, dans chaque Epsp, des opticiens privés pour les élèves dont les parents perçoivent un salaire ne dépassant pas les 40.000 DA. L'objectif du programme de la santé publique est d'intégrer un système de soins équitable et durable au profit de tous les élèves, a-t-elle fait observer. «Une paire de lunettes peut sauver l'avenir d'un enfant», a-t-elle soutenu, affirmant que les troubles visuels peuvent empêcher l'enfant de mieux suivre son parcours scolaire.