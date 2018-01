MOSTAGANEM Libération d'une fille et arrestation de ses ravisseurs

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à libérer une fille qui a été enlevée au douar de Amarna (10 km à l'est de Mostaganem), et à arrêter trois mis en cause, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité. Suite à un appel de la victime (25 ans) sur le numéro vert faisant état de sa séquestration par trois personnes sur le chemin de wilaya (CW 24) à Amarna, une katiba de la Gendarmerie nationale de Sidi Belattar a encerclé le lieu situé entre les communes de Aïn Boudinar et Sidi Belattar et le véhicule des ravisseurs a été intercepté sur une piste menant vers une forêt. Un des ravisseurs, âgé de 29 ans, a été arrêté et la jeune fille libérée, et deux acolytes (30 et 31 ans) ont pris la fuite avant de tomber dans une embuscade tendue par les éléments de la section sécurité et d'intervention. Dans sa déposition, la victime a déclaré qu'elle a fait l'objet de violence et de séquestration par les trois mis en cause qui se sont avérés être des proches.