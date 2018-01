Tout le monde marche à Béjaïa

Par Arezki SLIMANI -

L'année blanche pointe du nez

Marche contre marche, le conflit qui oppose le Cnapeste à la direction de l'éducation prend l'allure d'un dialogue de sourds aux «retombées négatives» sur la scolarité des élèves. L'année blanche pointe du nez.

Le Cnapeste ne veut pas abdiquer après la décision du tribunal administratif de Béjaïa le sommant de cesser son mouvement de grève. Il l'a fait savoir hier en investissant le rue dans un rassemblement devant la direction de l'éducation, ponctuée par une marche vers le tribunal administratif qui le reconduira vers le lieu de départ. Le Cnapeste a fait savoir son adhésion au mot d'ordre de grève national illimitée. Les parents d'élèves, qui ont eu déjà à s'exprimer sur le conflit allant jusqu'à organiser un rassemblement de protestation, décident aussi de battre le pavé aujourdhui.

La Fédération des parents d'élèves, qui s'est réunie samedi dernier en assemblée générale au lycée El-Hammadia de Béjaïa, a décidé d'investir la rue aujourd'hui pour interpeller l'administration quant à sa responsabilité dans la conflit et exiger le retour des élèves aux études avec la récupération du temps perdu en mettant d'abord fin au conflit par tous les moyens nécessaires.

Hier, le Cnapeste a réitéré «sa détermination à poursuivre sa lutte juste et légitime pour l'aboutissement de l'ensemble des situations en souffrance au niveau de la wilaya». Dans un communiqué rendu public, mercredi dernier, le Cnapeste-Béjaïa «condamne énergiquement l'usage des mesures d'intimidation et de pression exercées sur l'ensemble des enseignants grévistes et, particulièrement sur les enseignant(e)s stagiaires et contractuels et dénonce avec force le recours aux ponctions intempestives sur salaire». Plus loin, le Cnapeste affirme: «Non satisfaite de l'arsenal répressif qu'elle a mis en place, et devant l'intransigeance des enseignant(e)s, la direction de l'éducation fait appel aux tribunaux, croyant, par ce genre de pratiques, réussir à démobiliser les enseignant(e)s».

Dans son document, le Cnapeste-Béjaïa tient à mettre «en garde les responsables de la DE concernant les entraves au libre exercice du droit syndical», tout en soutenant que «la direction de l'éducation, au lieu de se pencher sérieusement sur tous les dossiers posés, excelle dans les effets d'annonce et dans les ajournements qui ont de lourdes incidences autant sur la carrière des enseignant(e)s que sur le bon fonctionnement des établissements».

«Le Conseil de wilaya attend la concrétisation des différents procès-verbaux cosignés, notamment les procès-verbaux du 6 décembre 2017 et du 11 décembre 2017», souligne-t-on, tout en insistant «sur le sort des engagements contenus dans le procès-verbal du 19 mars 2015, cosigné entre le ministère de l'Éducation nationale et le bureau national du Cnapeste, et appelant au strict respect de son contenu».