NOURREDINE BOUDISSA, DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ALGERAC, À L'EXPRESSION "Nous sommes là pour les opérateurs"

Par Bouzid CHALABI -

Le directeur du laboratoire accrédité pour délivrer les certificats d'analyse de conformité a lancé un appel aux exportateurs pour se rapprocher d'Algerac affirmant que l'organe «peut faciliter leur tâche».



L'Expression: Les exportateurs ignorent l'existence d'Algerac, le laboratoire accrédité pour délivrer les certificats d'analyse de conformité dont vous êtes le premier responsable. Est-ce que cela vous étonne?

Nourredine Boudissa: Cela va de soi. Comment peut-on ne pas exiger une mise au point devant de tels propos. C'est à croire que les auteurs de ce rapport d'analyse ont pris pour argent comptant tout ce qui leur a été rapporté par les opérateurs qu'ils ont consultés.

Et pourtant Algerac ne date pas d'hier. Nous sommes reconnus par de nombreuses institutions internationales versées dans le domaine de l'accréditation.

De là à dire que le pays ne dispose pas d'un laboratoire, relève de la pure absurdité.



Donc, selon vous, le rapport élaboré par le CIC manque de rigueur?

C'est le cas. Et c'est pourquoi il m'a paru utile de rappeler que pour exporter, il faut produire selon des normes et des spécificités. Et donc, on ne peut aller vers un marché extérieur sans remplir ces conditions.

Comme l'exportateur doit savoir que les pays destinataires sont de plus en plus exigeants en matière de conformité. C'est-à-dire que l'exportation est possible que si la marchandise est en conformité avec les exigences du pays destinataire.

Et dans ce domaine, l'Union européenne ne fait pas dans la demi-mesure. Le contrôle y est des plus rigoureux.



Pouvez-vous nous apporter d'autres éclaircissements sur ce point?

Comme je l'ai dit auparavant, on peut envisager de diversifier nos exportations sans disposer d'infrastructures de qualité. Et jusqu'à preuve du contraire A1gerac est en mesure de répondre à cet impératif. D'ailleurs, tous les certificats de conformités et autres que nous avons délivrés aux exportateurs qui nous ont sollicités ont été validés par les douanes des pays destinataires.



Que pensez-vous du projet de stratégie nationale d'exportation?

C'est une bonne chose, mais toujours est-il que la diversification de nos exportations a ses préalables et j'espère que cette SNE les a pris en compte. Comme je lance un appel aux exportateurs de se rapprocher de Algerac, car elle peut leur faciliter leur tâche.