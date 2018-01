CONSTANTINE Les directeurs des lycées en grève

Par Ikram GHIOUA -

Le Conseil national autonome des directeurs de lycées a décidé à la majorité, lors d'une réunion de ses membres qui s'est récemment tenue, d'observer une grève de trois jours à partir d'hier. Ils sont au moins 37 directeurs du secondaire dans la wilaya de Constantine à avoir entamé cette grève. Selon un communiqué du conseil «le Cnadl, a décidé à l'unanimité de débrayer durant trois jours, soit les 29, 30 et 31 du mois en cours», pour ajouter encore «la situation professionnelle difficile que vivent les directeurs des lycées, les conflits montés pour déstabiliser les établissements, notamment par certains qui veulent exercer en dehors de la loi avec le soutien de certains représentants de syndicats ce qui a engendré une situation confuse portant parfois atteinte à la dignité des directeurs, voire même des agressions verbales».

La structure syndicale des directeurs n'a pas encore été agréée, néanmoins elle a aussitôt usé de sa solidarité pour interpeller la tutelle en se positionnant sur l'échiquier du secteur de l'éducation en tant que force. Par ce débrayage, les concernés affichent une volonté de défendre les responsables des établissements du secondaire dans l'accomplissement de leurs fonctions. Les contestataires ne manqueront pas de dénoncer à ce titre «l'offense dont a été victime la directrice du lycée Houari Boumediene par un enseignant qui a porté atteinte à son honneur en formulant des injures et insultes à cause d'un questionnaire qui lui a été adressé». Par cette grève, les concernés souhaitent aussi la levée des réserves du ministère du Travail qui bloquent jusqu'à l'accréditation de leur syndicat qui est aujourd'hui une réalité sur le terrain. Ils revendiquent également d'inclure leur syndicat dans la modification et l'enrichissement du décret 12/240 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Education nationale. A noter que l'assemblée générale du CnadL a eu lieu à Tizi Ouzou.