TENTATIVES DE MARCHE VERS ALGER DES RETRAITÉS ET BLESSÉS DE L'ARMÉE L'ANP met en garde

Par Mohamed BOUFATAH -

Les marches sont interdites dans la capitale

«Des agissements enregistrés, récemment, de la part d'individus(...)ayant emprunté des voies illégales (...) avec l'intention de semer le doute et d'induire en erreur l'opinion publique...»

Dans un communiqué rendu public hier, le ministère de la Défense réagit aux tentatives de la marche vers Alger des retraités invalides et blessés de l'ANP. Ce communiqué déclare «illégale» la voie suivie par les contestataires. Il(le communiqué..., Ndlr) met aussi en garde contre «des agissements et d'infiltrations des individus n'ayant aucun lien avec ce dossier visant à tromper l'opinion publique et semer le doute». «Des agissements ont été enregistrés, récemment, de la part d'individus s'autoproclamant des différentes catégories de retraités de l'Armée nationale populaire ayant emprunté des voies illégales pour exprimer leurs revendications, et ce, avec l'intention de semer le doute et d'induire en erreur l'opinion publique en se présentant comme étant des victimes aux droits sociaux et matériels bafoués, et ayant eu recours à la rue pour imposer leur logique», rapporte le communiqué.

A ce propos, le ministère de la Défense nationale précise que «le Haut Commandement de l'ANP a donné, depuis 2013, des instructions, à ses services spécialisés à travers les différentes Régions militaires, où il a été procédé à l'engagement des mesures et des procédures nécessaires en vue de l'étude de l'ensemble des dossiers émanant des différentes catégories de retraités de l'Armée nationale populaire, et ce à la lumière des dispositions contenues dans le Code des pensions militaires modifié n°13-03 du 20 février 2013. Ceci a permis la régularisation de la majorité des dossiers déposés». Le document dénonce l'infiltration des rangs des contestataires par les radiés de l'armée: «L'infiltration d'individus n'ayant aucun lien avec ce dossier et voulant introduire leurs revendications parmi celles des catégories concernées, alors qu'elles s'inscrivent dans la catégorie des radiés des rangs de l'ANP pour des raisons disciplinaires et judiciaires qui ont fait l'objet de jugements prononcés à leur encontre à titre définitif.» Le même document fait état de «l'apparition de plumes s'autoproclamant défenseurs des préoccupations des éléments de l'Armée nationale populaire avec l'intention de manipuler ce dossier à des fins personnelles». En outre, l'institution militaire annonce sa disponibilité à prendre en charge les revendications des protestataires.

«Le ministère de la Défense nationale rappelle que «ses services et bureaux spécialisés demeurent mobilisés pour la réception des différents dossiers émanant des retraités de l' ANP dans leurs différentes catégories, et ce, conformément aux règlements et lois en vigueur, en vue d'une meilleure prise en charge sociale et médicale», peut-on lire sur ce document. Le choix d'investir la rue pour exprimer leurs ras-le-bol fait par les contestataires n'est pas du tout apprécié par les responsables du département de la Défense nationale qui à cet effet, appelle à «éviter les différentes voies d'expression anarchiques et d'adopter le canal officiel représenté par l'Association des retraités de l' ANP en tant que structure unique habilitée à porter leurs revendications auprès des services compétents du ministère de la Défense nationale».