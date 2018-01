AHMED OUYAHIA AU 30E SOMMET DE L'UNION AFRICAINE "L'Algérie encourage toutes les initiatives de paix"

Par Mohamed TOUATI -

La Conférence a réitéré son appel pour la tenue d'un référendum «libre et juste» au Sahara occidental

«L'Algérie considère que l'Union africaine demeure historiquement saisie de la question du Sahara occidental...» a déclaré le Premier ministre.

Mali, Lybie, Sahara occidental...Comme prévu, les conflits ont tenu le haut du pavé de ce 30e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. C'est donc tout à fait naturellement que l'Algérie qui oeuvre pleinement à leur résolution a livré, sans ambages, sa position très attendue à ce propos. Le représentant du chef de l'Etat s'est attelé avec brio à cet exercice. Ahmed Ouyahia s'est «félicité des avancées indéniables» réalisées dans plusieurs régions d'Afrique dans le domaine si vital de la paix et de la sécurité, tout en regrettant «la persistance de foyers de crises et de tensions sur le continent» dira-t-il, lors de son intervention au titre de l'examen du rapport du Conseil de paix et sécurité sur les activités et l'état de la paix et de la sécurité à travers le continent. A propos du Mali, il soulignera que l'Algérie «poursuit une coopération exemplaire dans le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation» qui a enregistré des «avancées notables, notamment sur les questions institutionnelles et de défense et sécurité» sous la direction du président Bouteflika. Le Premier ministre malien, qui a réservé sa première sortie internationale à l'Algérie, actrice incontournable et majeure du retour de la stabilité dans son pays, l'avait souligné dès qu'il avait foulé le territoire national. «L'Algérie joue depuis toujours un rôle majeur et essentiel dans la stabilité du Mali. A deux reprises au moins, elle est intervenue pour aider les Maliens à se retrouver entre eux, que ce soit en 1992 ou en 2015», avait rappelé, le 13 janvier 2018 à Alger, Soumeylou Boubèye Maïga. «Nous encourageons les pourparlers qui se poursuivent entre les parties maliennes. Nous espérons aussi arriver à des solutions rapides en ce qui concerne l'intégration des éléments des mouvements, la mise en place des patrouilles mixtes de sécurité et l'administration des collectivités locales au Nord du Mali», a de nouveau souligné le Premier ministre qui a a également affirmé que l'Algérie accorde un «grand intérêt» à l'élimination du terrorisme et des réseaux du crime transfrontalier de la région du Sahel. «Mon pays, qui salue la solidarité internationale pour la sécurité au Sahel, apporte pour sa part, un soutien multiforme substantiel direct à chacun des Etats de cette région, pour le renforcement de leurs capacités de défense et de sécurité», a indiqué Ahmed Ouyahia. Et en ce qui concerne la Libye? L'Algérie suit avec «des espérances fortes, les développements en cours pour l'aboutissement d'une solution politique à la crise», fera savoir le représentant du président de la République. Il s'agit d'une «solution devant préserver l'unité, l'intégrité et la souveraineté de ce pays frère et voisin et d'une solution politique devant jeter les fondements de la réconciliation nationale entre les Libyens», précisera-t-il. L'annonce d'élections prochaines donne une lueur d'espoir pour voir ce pays voisin se reconstruire. L'Algérie s'en félicite. «Mon pays salue également les annonces des différentes parties libyennes en faveur de la tenue prochaine d'élections démocratiques car nous sommes convaincus de la capacité de nos frères libyens à restaurer la paix, la sécurité et l'entente nationale, à l'abri de toute ingérence extérieure», a déclaré le patron de l'Exécutif. Concernant le conflit du Sahara occidental Ahmed Ouyahia indiquera que: «L'Algérie considère que l'Union africaine demeure historiquement saisie de la question du Sahara occidental. L'Union africaine demeure politiquement saisie de ce même dossier conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale de l'ONU» et formule «l'espoir que le nouveau Représentant personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental bénéficiera de la pleine coopération des deux parties pour le règlement de cette question, conformément aux résolutions des Nations unies». Le 30ème Sommet de l'UA qui a clos ses portes hier, a mis l'accent sur l'aboutissement du projet de la zone de libre-échange pour tirer profit des possibilités commerciales en faveur du développement et de l'industrialisation de l'Afrique. Une initiative urgente et dont la mise en oeuvre immédiate génèrerait des résultats rapides. Un objectif qui pourrait être sérieusement contrarié par le terrorisme et l'extrémisme violent, le trafic de drogue, celui des armes et des êtres humains. Des fléaux qui constituent «la plus grave menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité» du continent africain, est-il souligné dans le rapport du Conseil de paix et sécurité. Un constat qui fait état de toutes les embûches dont doit se débarrasser l'Afrique pour accéder au bien-être.



L'UA pour des négociations directes entre le Maroc et la Rasd

L'Union africaine (UA) a exprimé son soutien à la relance des négociations directes entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont exprimé, dans leur décision, adoptée par consensus, leur soutien à la relance du processus de négociations entre le Maroc et la Rasd en vue de parvenir à une solution «durable» qui soit «conforme à la lettre et à l'esprit des décisions pertinentes» de l'Organisation de l'unité africaine, de l'Union africaine et des Nations unies. La Conférence a réitéré son appel pour la tenue d'un référendum «libre et juste».

Tout en réaffirmant sa disponibilité à réactiver le Comité des chefs d'Etat et de gouvernement sur le Sahara occidental, institué par l'OUA en 1978, la Conférence a lancé un appel en direction des deux parties pour coopérer pleinement avec le Haut représentant de l'UA pour le Sahara occidental, l'ancien président mozambicain, Joaquim A. Chissano, et l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Horst Kohler.