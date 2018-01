PROJET DE JUMELAGE DANS LE CADRE DE L'ACCORD D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UE La Protection civile forme ses cadres

Par Abdelkrim AMARNI -

Le colonel Mustapha El Habiri

Une évaluation du taux d'application du projet de jumelage institutionnel, lancé en janvier 2017, a été faite.

Un séminaire mi-parcours du projet de jumelage institutionnel, lancé en janvier 2017, entre l'Algérie et un consortium France-Espagne au titre du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'accord d'association «P3A» France-Espagne a examiné, hier, le taux d'application et les résultats attendus après 12 mois d'action. Ce séminaire d'étape, organisé par la direction générale de la Protection civile d'Algérie (PCA), présidé par le colonel Mustapha El-Habiri, s'est tenu en présence du chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, du directeur national du «P3A» et des ambassadeurs de France et d'Espagne en Algérie. Les participants ont examiné le taux d'application et les résultats atteints après 12 mois de mise en oeuvre dudit projet. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le colonel El Habiri n'a pas manqué de souligner que «toutes les actions programmées ont été réalisées à 100% aux niveaux les plus pointus de la Protection civile.» Il dira que «l'année 2018 sera tout aussi chargée et nous y arriverons ensemble en maintenant les acquis à travers la formation aux nouvelles technologies pour rester au diapason des standards européens». El Habiri relèvera que «1 303 cadres officiers supérieurs ont été ainsi formés», alors que «42 experts européens ont été mobilisés pour ce faire pendant que 29 actions (sur les 74 prévues) ont été réalisées depuis mars 2017.» Il faut noter à cet égard que pas moins de 84 experts algériens ont activement participé à cette action qui a permis d'aboutir à des premiers résultats satisfaisants. Ceux-ci concernent, notamment, l'amélioration de la prévention des risques, le renforcement des capacités opérationnelles de la PC, le perfectionnement par des actions de formation adaptées, ainsi que le renforcement des compétences logistiques, cet aspect devant tenir compte de l'environnement immédiat lors de la réduction des désastres. Géré par l'unité de gestion du Programme «P3A», ce projet de jumelage, qui a été mis en oeuvre par la direction générale de la PCA, a été financé par l'Union européenne, ce, à hauteur de 1,5 million d'euros. Le jumelage institutionnel s'inscrit dans une démarche de poursuite du renforcement et de modernisation de ce service essentiel, engagée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales... L'opportunité de la rencontre d'hier, a permis de présenter à l'ensemble des parties prenantes du projet, l'avancement des actions engagées dans le cadre de ce jumelage et les résultats atteints à mi-parcours de son exécution. De son côté, l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke, s'est félicité des premiers résultats de ce jumelage, en relevant le «grand professionnalisme» dont ont fait preuve les cadres algériens dans ce projet. Tout en saluant le professionnalisme de la PCA, O'Rourke a souligné sa «réputation reconnue tant en Europe que dans la région». Evoquant l'accord-cadre de partenariat signé en décembre 2016 à Bruxelles entre la DG de la PCA et la direction générale chargée des questions humanitaires et de la Protection civile européenne, il dira que «c'est la première fois que la Commission européenne conclut un tel accord avec l'un de ses voisins, un signe que notre coopération avec l'Algérie est étroite et profonde». Il ajoutera que «certains des pays voisins de l'UE sont maintenant en négociation avec l'UE pour appliquer cette expérience».