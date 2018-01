IL A VISITÉ HIER LA VILLE DE BÉJAÏA Bedoui au chevet de yemma gouraya

Par Arezki SLIMANI -

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

Cette visite illustre tout l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette région qui souffre d'un retard qui s'accumule à tous les niveaux, suscitant souvent la colère citoyenne.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui s'est montré satisfait, hier, de l'avancement de la réalisation des projets de logements inscrits pour le compte de la wilaya de Béjaïa lors de sa première halte marquant le début d'une visite de deux jours au cours de laquelle il a prévu d'inspecter plusieurs projets de développement. Accueillie par les autorités de la wilaya, la délégation ministérielle s'est rendue directement à Oued Ghir, un pôle choisi pour l'implantation de 16.000 logements, tous types confondus.

Le ministre a posé la première pierre pour la réalisation de 4200 logements type Aadl au niveau du pôle urbain Ighzer Ouzarif. A El-Kseur, deuxième point de chute de la délégation, le ministre de l'Intérieur a procédé au lancement des travaux de réalisation de la zone industrielle qui s'étale sur 87 hectares. Sur place, il visitera une exposition portant sur les produits locaux, oeuvre des investisseurs «Ouarirou» du secteur de l'agriculture. A Akbou, Nouredine Bedoui a inauguré le projet d'expansion de l'unité de production de lait et ses dérivés, une société à responsabilité limitée «Soummam». Il en fera de même pour la nouvelle unité de fabrication de papier «Générale emballage». À quelques encablures de là, le ministre inspectera l'unité de tri des déchets ménagers implantée à Bouziane. De l'autre côté de la wilaya, sur la côte Est, le ministre a inauguré le nouveau siège de la commune de Tizi N'berber. Au cours d'une courte cérémonie, il remettra des distinctions aux anciens présidents d'APC et des fonctionnaires. A Souk el Tenine, Bedoui a procédé à la mise en service du centre d'enfûtage de gaz de ville. Une wilaya, marquée régulièrement par des sorties musclées, oeuvre des citoyens souffrant essentiellement d'un cadre de vie dégradé et surtout du retard énorme dans l'achèvement des travaux de réalisation de projets, dont notamment ceux du secteur du logement. Un secteur qui compte

8 100 logements qui sont en cours de réalisation. Un millier est déjà achevé, mais sans VRD. A ce titre, le ministre s'est engagé pour une rallonge budgétaire afin de mettre fin à ce «manquement» et remettre les clés aux bénéficiaires. Trois entreprises sont sur le terrain, l'une est turque, l'autre chinoise et la troisième algérienne.

Une livraison de 3 900 logements Aadl est prévue avant la fin du premier semestre de l'année en cours, bien qu'il n'y ait que 1 000 unités qui sont achevées jusque-là.... Récemment, le wali, après constat de la cadence de réalisation, avait indiqué que les 3900 logements seront certainement livrés avant la fin de ce semestre.

Oued Ghir sera un pôle qui accueillera quelque 16.000 logements, tous segments confondus. Un choix judicieux pour éviter des retards lorsque l'assiette foncière dépend d'un secteur donné, autre que celui des domaines. Plusieurs structures d'accompagnement relevant du secteur sanitaire de l'éducation et d'Algérie poste y sont prévues aussi sur ce site. On apprend par ailleurs que le prix a augmenté et que le type de logements est également varié. Il y aura des F2, F3 et F4 et des prix différents, lesquels oscilleront entre 2.500.000 dinars et 4.500.000 dinars.. Désormais, tout doit passer par la CNL et les dossiers doivent être déposés au niveau de la collectivité, soit à la mairie soit à la daïra.. En l'impliquant à 100%, la CNL sera le garant du bénéficiaire en payant régulièrement le promoteur. En plus, il est question de mettre fin à l'incessibilité pour permettre aux gens qui veulent changer de lieu de résidence ou autre, de revendre leurs logements. Les promoteurs seront instruits de construire des parkings souterrains qu'ils revendront pour d'éventuels acquéreurs ou qu'ils mettront en location.

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales poursuivra aujourd'hui l'inauguration d'un nombre d'infrastructures de développement et l'inspection de l'état d'avancement des projets en cours au niveau de la wilaya. Il conclura sa visite par une rencontre avec les élus locaux, les représentants de la société civile et les partenaires économiques. Une occasion, qui lui permettra de s'enquérir des préoccupations et aspirations des citoyens de la wilaya de Béjaïa