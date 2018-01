ZALENE À PROPOS DE LA GRÈVE À AIR ALGÉRIE "L'intérêt de la compagnie prime"

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre a invité les travailleurs à oeuvrer davantage pour améliorer le rendement de la compagnie afin de pouvoir ensuite parler des problèmes des augmentations.

Il n'a pas voulu dramatiser les choses. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalene, assure que la compagnie Air Algérie n'est pas défaillante. Interpellé sur les grèves cycliques, en marge de son audience hier, par la commission de l'équipement et du développement local au Sénat, le ministre a soutenu que l'intérêt de la compagnie passe en priorité. Il a reconnu cependant, que la situation financière de la compagnie est difficile.

«La direction d'Air Algérie est en train d'élaborer un plan de développement de l'entreprise», a-t-il fait savoir.

Le ministre a invité les travailleurs à oeuvrer davantage pour améliorer le rendement de la compagnie afin de pouvoir ensuite parler des problèmes des augmentations. Tout en se montrant disponible, à prendre en charge les revendications des travailleurs, le ministre estime que la priorité est à la compagnie.

Abdelghani Zalene a invité tous les partenaires sociaux et même la presse et les citoyens à contribuer à l'amélioration de l'image de la compagnie.

Par ailleurs, le ministre a reconnu que l'Etat a mis le paquet sur la sécurisation des frontières. «Un budget de 220 milliards de dinars a été alloué pour ce projet», a-t-il annoncé devant les sénateurs. Le ministre a fait savoir que sur 16 500km, 900km ont été sécurisés jusqu'à présent.

«Ce projet est d'une grande importance, puisqu'il permet de sécuriser les frontières et de désenclaver les régions du Sud», a soutenu l'hôte des sénateurs. Ce dernier a saisi l'occasion pour présenter un bilan général des grandes réalisations de son secteur depuis 1999 jusqu'à 2017.

«Les infrastructures réalisées dans les différents secteurs d'activité, à savoir le transport, les travaux publics dont la valeur est estimée à 10.000 milliards de dinars vont permettre sérieusement à l'économie nationale de connaître un essor», a-t-il affirmé. Parlant de l'autoroute Est-Ouest, Zalene a assuré qu'elle sera entièrement équipée d'ici fin 2018.

Sur les 22.000 km de l'autoroute, il reste un tronçon de 84 km à l'Est qui est en cours de réalisation. Interpellé sur l'estimation des travaux de maintenance de cette autoroute, le ministre a fait savoir qu'ils coûtent 3 milliards de dinars chaque année.

S'étalant sur ce bilan, le ministre a indiqué que 200.000 km du réseau routier ont été réalisés durant cette période en portant le nombre de tunnels de sept à 20 unités réalisés et 12 sont en cours de réalisation pour porter le nombre total à 32 tunnels.

Concernant les infrastructures portuaires, le ministre a affirmé que le nombre de ports a atteint 48 infrastructures. Pour le réseau ferroviaire, l'hôte du Sénat a relevé que 4200 km ont été réalisés durant cette période.