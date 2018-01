BOUIRA LE SECONDAIRE PARALYSé

Le Cnapeste a rendu public un communiqué relatif au mouvement de grève observé, hier, à travers la wilaya.

Le syndicat des trois paliers de l'enseignement et malgré les pressions exercées par les chefs d'établissements, considère le suivi satisfaisant. Il est fait part dans le communiqué d'un excès de zèle de certains responsables qui ont bafoué les lois et les règles du combat syndical tel que défini par la Constitution. C'est notamment le cas au CEM de Sour El Ghozlane et au lycée de Raouraoua.

En chiffres et selon le coordinateur de wilaya Djamel Benyoucef, la grève a été observée dans 54 lycées sur un total de 55 établissements structurés au sein du syndicat autonome.

Pour le moyen, 50 collèges ont répondu à l'appel national sur un total de 125 établissements moyens. Le suivi reste historique pour le primaire où plusieurs écoles ont débrayé totalement. Dans son communiqué, le Cnapeste rappelle les principales revendications prônées par le bureau et le conseil national, à savoir les multiples promesses contenues dans les procès-verbaux et précisément celui du 19 mars 2005, ainsi que les revendications contenues dans les procès-verbaux des wilayas de Béjaïa et de Blida. Du côté de la direction de l'éducation, le suivi est de l'ordre de 68% pour les lycées, 50% au niveau des CEM et seulement 26% pour le primaire.