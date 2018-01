BOUIRA "Nour el-amel pour aider les malades"

Par Abdenour MERZOUK -

L'association «Nour El-Amel» d'aide aux personnes atteintes de cancer, a vu le jour samedi dernier à Bouira avec l'élection de sa présidente Mme Zenouche et la réunion d'installation du bureau local au niveau de l'Office des maisons de jeunes (Odej) de Bouira. Lors d'un point de presse, la présidente a expliqué et résumé le programme de cette association caritative «où chaque membre vient en aide du mieux qu'il peut aux malades atteints du cancer. Cette maladie incurable, prend des proportions alarmantes dans notre pays, plus précisément à Bouira et dans le plus souvent des cas, les patients se retrouvent livrés à eux-mêmes», dira Mme Zenouche. Dans un premier temps la présidente sollicite les responsables pour s'impliquer davantage et venir en aide aux cancéreux. Parmi les priorités, le transport qui demeure un vrai problème rencontré par les malades. «Notre priorité consiste à éviter ou réduire les contraintes du transport vers les hôpitaux d'Alger ou Tizi Ouzou, nous envisageons de proposer une carte de transport gratuit à l'ensemble des cancéreux de la wilaya». Pour le moyen terme et s'agissant toujours de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, la responsable de l'association aspire à la création d'un centre de thérapie. «Nous allons soumettre aux autorités locales, en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, la création d'un centre de radiothérapie à Bouira, seul moyen en mesure d'avoir un réel impact dans la thérapie, surtout que bon nombre de malades sont démunis et sans moyens». L'autre projet en point de mire reste un centre anticancéreux. L'EPH de Bouira Mohamed Boudiaf dispose d'un service d'oncologie qui ne peut pas répondre à l'attente des nombreux malades de la wilaya. «Nous avons également l'ambition de proposer aux services concernés la mise en place d'un centre anticancer.

Cette proposition reste difficile à réaliser peut-être, mais nous sommes convaincus que l'Etat a les moyens de le faire», pense la présidente.