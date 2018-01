A L'APPEL DU CNAPESTE La grève largement suivie dans les lycées à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

«Nous sommes toujours à l'écoute des responsables du Cnapeste et sommes prêts à satisfaire toutes leurs revendications.»

La grève nationale et illimitée à laquelle a appelé le Syndicat autonome de l'éducation, le Cnapeste, a été largement suivie hier mardi, plus particulièrement dans les établissements secondaires de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces derniers renouent ainsi avec les débrayages, moins d'un mois après la fin de la première grève wilayale ayant duré près de deux mois. Hier, les lycéens fréquentant les lycées du chef-lieu de wilaya ont dû rebrousser chemin dès 8 heures car, une fois arrivés à leurs établissements scolaires, on leur a signifié que leurs professeurs étaient en grève. C'est le cas notamment des élèves du lycée polyvalent colonel Amirouche où le mot d'ordre de grève initié par le Conseil national du Cnapeste a été suivi à la lettre.

Le taux de suivi de la grève au lycée Amirouche, l'un des plus importants de la wilaya a été de 100%, a-t-on constaté sur place. Idem au niveau du lycée El Khansa, situé juste à côté.

Les enseignants du lycée El Khansa ont jugé également qu'il fallait respecter l'appel à la grève lancé par le Cnapeste, qui est le syndicat le plus représentatif dans les établissements du secondaire, du moins dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le même constat a été établi au niveau des autres lycées situés dans la ville de Tizi Ouzou, à l'instar du lycée Abane Ramdane et Lalla Fadhma Nsoumer. Les lycéens ont tous regagné leurs domiciles après avoir constaté qu'il n'y avait pas cours dans leurs écoles respectives. La grève du Cnapeste a également reçu un écho favorable dans la majorité des lycées situés dans les quatre coins de la wilaya. Le lycée polyvalent et le technicum de la daïra de Maâtkas ont tous les deux été paralysés car la grève du Cnapeste a recueilli l'adhésion des enseignants qui y exercent.

Le même suivi a été constaté dans les localités de Tigzirt, Ouaguenoun, les Ouacifs, Azazga...

En outre, la grève a enregistré aussi l'adhésion des enseignants exerçant dans plus de 70% des lycées de la wilaya. Malgré cette large adhésion, il n'en demeure pas moins que le taux de suivi de cette grève est de loin en deçà de celui enregistré lors de la grève initiée par le conseil de wilaya du même syndicat le 20 novembre dernier. Il faut également dire que le conseil de wilaya du Cnapeste n'a pas donné des directives fermes à ses adhérents afin de suivre cette grève car craignant sans doute une réaction d'hostilité de la part des parents d'élèves. Ces derniers sont déjà désabusés par la grève de deux mois observée dans tous les lycées de la wilaya de Tizi Ouzou, en novembre et décembre derniers. Le fait qu'une partie des enseignants des lycées ait tourné le dos à cette grève a été salué par le directeur de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, qui a réagi hier à la mi-journée. «Je salue la sagesse et l'esprit de responsabilité des enseignants qui ont refusé de suivre cette grève et qui ont placé l'intérêt des élèves, surtout ceux qui passeront l'examen du baccalauréat, au-dessus de toute autre considération», a déclaré le directeur de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le même responsable s'est montré extrêmement ouvert au dialogue avec le Cnapeste: «Nous sommes toujours à l'écoute des responsables du Cnapeste et nous sommes prêts à satisfaire toutes leurs revendications. Nos portes ne leur sont pas fermées. Nous avons déjà réglé pas mal de leurs préoccupations et nous sommes disposés à continuer sur la même voie».