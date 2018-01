TRAFIC DE FAUSSE MONNAIE À BEN AZOUZ 81 millions de centimes saisis et un faussaire arrêté

Par Wahida BAHRI -

En coupures de 2000 dinars, la fausse monnaie était destinée à inonder le marché local

Pour l'heure, et pour les besoins de l'enquête, rien n'a filtré sur l'arrestation d'éventuels complices dans cette affaire.

Mieux encore, le mis en cause dans ce trafic, un jeune homme de 34 ans, outre la falsification des billets de banque, il s'adonnait à la détection du métal précieux, ont rapporté les sources qui ont filtré l'information. L'affaire a été traitée par les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Skikda, circonscription de compétence dont, dépend la commune de Ben Azouz.

Les éléments de sécurité, après de minutieuses investigations et filature d'un individu, suspecté d'activer dans la falsification des billets de banque et la détection du métal précieux et après la mise en place d'un piège, sont parvenus à mettre fin à l'activité du mis en cause.

Appréhendé en plein centre de la ville de Ben Azouz, le prévenu, soumis à la fouille, a été surpris en flagrant délit de possession d'un sac en plastique, contenant 81 millions de centimes en faux billets, a fait savoir notre source.

Soumis aux mesures judiciaires d'usage, interrogatoire en l'occurrence, les enquêteurs, munis d'un mandat de perquisition, émanant du procureur de la République, près le tribunal de la circonscription de compétence, devaient trouver dans le domicile du prévenu, le matériel servant à la falsification de la monnaie.

Mais contrairement à la règle générale, il a été découvert chez-lui, du matériel ultra-sensible, servant à la détection de matériaux, a rapporté la même source. Interpellé, le mis en cause a également fait l'objet d'une seconde affaire, dont détention, sans autorisation préalable d'outils de détection de matériaux précieux, nous explique-t-on.

Ce qui accable le mis en cause, par cette autre affaire, faisant, jusqu'à la mise sous presse, l'objet d'une information judiciaire. Selon les précisions, qui nous ont été fournies, le mis en cause s'est avéré, être un élément, activant au sein d'un réseau de faussaires, spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale.

En attendant sa comparution par-devant le magistrat instructeur, le prévenu, un repris de justice de son état, est, comme rapporté par nos sources, accusé de faux et usage de faux, falsification des billets de banque en l'occurrence, ainsi que détention illégale d'équipements de détection de matériaux précieux.