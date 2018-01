POUR SA DEUXIÈME JOURNÉE À BÉJAÏA, BEDOUI AFFIRME "Les portes du dialogue sont toujours ouvertes"

Par Arezki SLIMANI -

Une tournée très instructive pour le ministre

Le ministre de l'Intérieur a tenu à exprimer ses regrets quant «aux pertes et dommages engendrés par les fermetures des routes», ne manquant pas d'assurer que «la loi sera appliquée à ce sujet car il y a violation des droits des citoyens».

Poursuivant sa visite d'inspection et de travail de deux jours dans la wilaya de Béjaïa, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, était, hier, à Béjaïa, chef-lieu de la wilaya où il a inspecté plusieurs points dont la plate-forme biométrique de la commune au niveau du siège Lakhmis. Une halte ponctuée par la remise des distinctions aux maires précédents ayant eu à gérer les affaires de la commune de Béjaïa, dans une ambiance conviviale. Les 14 annexes du service d'état civil seront équipées d'ici un mois de moyens biométriques, c'est l'engagement pris, hier, par le ministre de l'Intérieur. Bedoui lancera ensuite les travaux de réhabilitation de la conduite de distribution d'eau potable de la ville de Béjaïa, au niveau du quartier de Sidi Ahmed. Bedoui regrettera le fait que «seuls 65% de la population soient alimentés en eau potable en H 24». Pour y remédier, le ministre a promis de saisir le ministre de tutelle, en l'occurrence le ministre des Ressources en eau, pour dégager une enveloppe supplémentaire à la wilaya de Béjaïa de l'ordre de 2 milliards de DA. Il inaugurera par la suite le centre d'imagerie médicale au CHU de Béjaïa, Baptisé au nom de Daniele Djamila-Amrane, le siège de la Conservation des forêts sera l'autre halte où il assistera à un exposé sur les techniques de lutte contre les feux de forêt. Bedoui posera ensuite la première pierre pour la réalisation du nouveau siège de l'Assemblée populaire de la wilaya et l'unité maritime de la Protection civile avec une exposition sur les moyens d'intervention en usage en cas de nécessité. La délégation ministérielle se rendra ensuite au niveau du parc de Gouraya pour inspecter le projet en cours de réalisation de l'hôtel «Azemmour», un projet initié en partenariat avec les Saoudiens. Au cours de sa visite, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a souligné que «l'Etat est disposé à appuyer l'investissement privé dans tous les domaines». Le privé peut désormais participer collectivement à la réalisation des projets étatiques, notamment des grands ouvrages. Très au fait de la réalité sociale locale, le ministre de l'Intérieur n'a pas raté l'occasion pour exprimer ses regrets quant «aux pertes et dommages engendrés par les fermetures intempestives de routes». «Les portes du dialogue sont toujours ouvertes pour trouver des solutions aux problèmes posés et la loi sera appliquée à ce sujet car il y a violation des droits des citoyens».

Alors que le ministre s'exprimait, une manifestation pénalisante se déroulait sur la Route nationale 12, au niveau de Oued Ghir. Une action de rue qui a soulevé la colère des usagers qui ne comprennent pas l'absence de l'Etat face à ce fléau qui prend des proportions alarmantes. Au sujet de l'immigration clandestine et la fuite des jeunes vers l'étranger, Bedoui a estimé que «ce phénomène est nouveau dans notre culture, mais l'Etat a pris des mesures pour y remédier à travers une batterie de lois», sans donner plus de détails.