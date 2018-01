CNAS DE TIZI OUZOU Un mois d'explications

Par Kamel BOUDJADI -

Les employeurs sont visés par ces campagnes d'information qui leur permettent de découvrir les facilités mises à leur disposition

La télédéclaration a fait l'objet de plusieurs journées thématiques à l'endroit de professions en lien direct avec la sécurité sociale.

La Cnas (Caisse nationale d'assurances sociales) a consacré tout le mois de janvier à l'information et à l'explication des mesures incitatives et les facilités offertes aux salariés et aux employeurs. Pédagogiques dans leurs méthodes, les cadres de cette institution se sont attelés à donner l'information la plus accessible à toutes les catégories sociales en relation avec eux. Ce mois de janvier a donc été dédié à l'explication et surtout l'incitation des employeurs à faire leurs déclarations via leurs cartes bancaires au niveau d'un guichet automatique mis à leur disposition. Aussi, les DAS (Déclaration annuelle des salaires et salariés) est plus que jamais simple et accessible.

Les employeurs sont ainsi visés par ces campagnes d'information qui leur permettent de découvrir les facilités mises à leur disposition, afin de s'acquitter de leurs redevances. Une démarche pédagogique qui bénéficie en fin de compte aussi à l'assuré qui se voit déclaré de fait, alors que dans un passé pas si lointain, une proportion importante de la masse salariale évoluait en dehors de la couverture sécuritaire, n'étant pas déclarée par l'employeur.

En fait, le portail des télédéclarations permet de déclarer les cotisations de la sécurité sociale, d'enregistrer les demandes d'affiliation des nouveaux employés, vérifier et déposer en ligne les déclarations annuelles des salariés (DAS), payer les cotisations online, consulter et rééditer les télédéclarations effectuées via le portail, consulter et télécharger la liste des salariés d'une entreprise donnée et éditer les accusés de réception des déclarations effectuées. Cette même méthode pédagogique a été couronnée par l'organisation de plusieurs journées thématiques à l'endroit de professions en lien direct avec la sécurité sociale. Le mois de décembre, tout comme le mois de janvier, a été dédié à l'explication méthodologique et pédagogique au projet des employeurs. Une semaine d'information durant laquelle, les cadres de la Cnas ont expliqué les avantages et les facilités mises à leur disposition. Dans sa démarche, la Cnas a également dédié une semaine de vulgarisation à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques qui peut désormais bénéficier d'appareillages suite à la convention signée entre la Cnas et l'Onaaph. Dans son élan, la Cnas a également organisé des journées d'explication aux comptables et aux contrôleurs financiers. Par ailleurs, il convient de signaler que la caisse enregistre des avancées notables dans sa stratégie de modernisation de ses services. Une démarche qui bénéficie de plus en plus à des catégories sociales. Ces avancées ont ainsi inclus dans le circuit de la couverture sociale des personnes qui n'ont pas d'emploi. L'assurance volontaire est mise à la disposition des personnes au chômage, afin de leur permettre de bénéficier de la couverture sociale, surtout en cas de maladie. Avec ce déploiement plus large, c'est le sentiment de sécurité qui s'étend de plus en plus vers les catégories les moins touchées par les prestations comme l'assurance maladie et l'assurance vieillesse.