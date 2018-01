IL SERA ÉDIFIÉ À BLIDA Un centre pour les enfants cancéreux

Par Salim BENALIA -

Ce joyau est réalisé par des architectes algériens pour les enfants cancéreux

Ce grand projet s'inspire des expériences et des pratiques mondiales en matière de traitement des cancers infantiles.

Est-ce le dernier 100 m pour la réalisation du premier centre d'oncologie pédiatrique en Algérie?

C'est du moins ce qu'espèrent les responsables de l'association El Badr d'aide aux malades atteints du cancer. Ces derniers, notamment Mustapha Moussaoui et Chakali Mohamed, respectivement président et vice-président de cette association appellent à l'urgence de la construction d'une telle structure. Cette urgence sera encore soulignée à la faveur d'une rencontre d'experts et de spécialistes nationaux et internationaux, prévue le 4 février prochain à Blida, soit la Journée internationale de lutte contre le cancer.

La journée d'étude prendra également la forme d'ateliers et permettra de cerner les meilleures approches possibles, afin de finaliser cet ambitieux objectif qui permettra de sauver des milliers d'enfants. «Le cancer de l'enfant dont la forme la plus fréquente est la leucémie, est celui qui se prête le mieux à la guérison» signale le professeur Chakali qui regrette néanmoins que nous ne disposions pas dans notre pays d'un centre spécialisé et qui réunisse les conditions dans lesquelles doivent évoluer les soins à attribuer aux jeunes patients.

Selon ce dernier, le rendez vous du 4 février sera également l'occasion de dégager les approches les plus pertinentes en vue d'établir une vision intégrée du futur centre, un joyaux architectural, qui sera situé à quelque 200 m du CHU de Blida.

L'association El Badr, forte de ses 11 année d'existence et de son expérience dans l'accueil et l'assistance aux malades atteints de cancer vient de bénéficier d'un terrain de 3000 m2 octroyé par la wilaya de Blida, pour la réalisation de ce projet national inédit lequel est d'une nécessité absolue pour la prise en charge des enfants cancéreux. Ce centre qui mobilisera plusieurs dizaines de milliards pour sa réalisation, comportera un pôle de soins d'une soixantaine de lits et un pôle social et d'hébergement d'une trentaine de lits, dont 24 chambres. Autant d'espaces prévus pour l'hébergement des parents, l'éducation scolaire et les activités ludiques. Ce grand projet s'inspire des expériences et des pratiques mondiales en matière de traitement des cancers infantiles. Particulièrement l'expérience française, tunisienne ou libanaise.

Il permettra d'augmenter les taux de guérison des enfants, limiter les séquelles tardives liées aux maladies ou aux traitements et améliorer l'accueil des enfants et de leurs parents.

L'on s'en doute, il nécessitera des ressources financières importantes et pour sa construction et pour ses équipements.

Notons que l'association El Badr qui détient une double distinction de la part de l'Organisation mondiale de la santé en reconnaissance de ses valeureuses actions sur le terrain national, a à son actif plusieurs années d'assistance, au quotidien, aux malades. Prise de rendez-vous médicaux, orientation des citoyens, conventions avec des centres d'exploration, imagerie, analyses médicales complémentaires, anatomopathologie, sont des prestations qu'elle octroie aux malades, notamment les démunis, qui bénéficient finalement de tarifs réduits dans leur combat contre la terrible maladie. Le soutien psychologique est au coeur de ses nombreuses missions. La maison des patients, Dar El Ihssane, dont elle dispose, offre l'hébergement gratuit, en pension complète à 45 malades, voire 60 malades issus des quatre coins du territoire national leur permettant ainsi de poursuivre en toute quiétude leur prise en charge thérapeutique.

Le taux d'occupation de cette structure a atteint les 106% en 2017.