AU SUJET DU JEUNE ARRÊTÉ À BIRKHADEM La Dgsn s'explique

Réagissant à la polémique suscitée hier par l'arrestation du jeune dénommé(A.M), originaire de Birkhadem-Alger, par les services de la police, sur les réseaux sociaux, la Dgsn a tenu à indiquer dans un communiqué rendu public que le jeune en question a été arrêté suite aux instructions du procureur de la République auprès de la cour de Blida. «Le procureur de la République a ordonné l'arrestation de A.M, suite au manque de respect de ce dernier pour le juge de la cour de Blida, alors que celui-ci effectuait son travail», pouvait-on lire dans le communiqué de la Dgsn. Les services de la police ont procédé par ailleurs, fera remarquer la Dgsn, à l'arrestation du jeune, en suivant les règles d'usage et les droits de l'homme. «Pour preuve, le jeune arrêté, a bénéficié de tous les droits garantis par la loi,et ce, en attendant sa présentation hier devant le juge d'instruction», ajoute le communiqué.

La Dgsn a appelé, par ailleurs, dans le même communiqué les citoyens à ne pas tomber dans le piège des rumeurs que propagent certains propagandistes n'ayant pas d'autre but que celui de semer l'intox.