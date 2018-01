GAÏD SALAH EN VISITE À LA 1ÈRE RÉGION MILITAIRE "Nous visons les éléments de puissance"

Par Hasna YACOUB -

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire ne manque jamais une occasion pour rappeler le soutien du Président à l'ANP, ni d'ailleurs la loyauté de l'armée envers le chef de l'Etat.

Les grandes réalisations de l'ANP en matière de rénovation ou encore en matière d'industrialisation avec la construction et la modernisation des camions et véhicules ainsi que des différentes pièces de rechange, fabriqués au niveau de la Base centrale Logistique, chahid Mohamed Saoudi dit Si Mustapha, à Béni Merad, ont été louées, hier, par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah qui effectuait une visite de travail et d'inspection. Lors de ce déplacement, le vice-ministre de la Défense nationale n'a pas manqué de souligner «la fierté de l'ANP de ce qu'elle a pu réaliser, et ce que cette base stratégique réalise dans le domaine de la rénovation du matériel militaire et sa modernisation». Il a assuré que l'ANP a «véritablement concrétisé (...) un pôle stratégique, constituant aux côtés des autres monuments industriels, une plateforme d'impulsion effective pour une relance industrielle nationale». Evoquant les étapes que l'ANP doit franchir à l'avenir et les objectifs à atteindre, le chef d'état-major de l'ANP considère qu'il s'agit là de «l'ultime défi, auquel on ne peut que faire face, sur la voie des enjeux remportés, s'appuyant sur le soutien indéfectible dont jouit ce secteur vital de la part de Son Excellence, Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale». Le vice-ministre de la Défense nationale qui ne manque jamais une occasion pour rappeler le soutien du Président à l'ANP, ni d'ailleurs la loyauté de l'armée envers le chef de l'Etat, a insisté pour dire «sachez que ces grands défis relevés, dans tous les domaines, ne sauraient être remportés sans une ferme détermination et une persévérance à toute épreuve, renforcées par les compétences requises et par une éthique irréprochable, en termes de loyauté, de sincérité et de conscience de l'importance des missions assignées et de la sensibilité des objectifs tracés». Des objectifs à travers lesquels, affirme le général de corps d'armée, cité par l'APS, «nous visons les éléments de puissance afin d'atténuer graduellement la dépendance aux autres, et de prendre en charge la mission d'apporter la performance professionnelle et adaptée aux équipements de l'ANP, à même de rehausser fermement et continuellement les compétences opérationnelles et améliorer effectivement et qualitativement d'année en année le rendement sur le terrain». Revenant sur la sécurité du pays, le chef d'état-major a affirmé que la sécurité de l'Algérie ainsi que la préservation et le renforcement de sa défense constituent «le motif intrinsèque de l'existence de l'ANP» et représentent «la pierre angulaire» de tous les efforts de son développement. A noter que durant cette visite à la 1ère Région militaire, inscrite dans le cadre du suivi du degré d'exécution du plan de rénovation et de modernisation du matériel et des équipements militaires, le général de corps d'armée était accompagné du Commandant de la 1ère Région militaire et du directeur central du matériel et directeur des fabrications militaires.