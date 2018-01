L'UN DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA COMMUNICATION D'AQMI ABATTU Le fil du renseignement dévoile sa position

Par Ikram GHIOUA -

L'Armée nationale populaire vient de prouver la performance méritée des militaires, mais aussi le fait d'avoir acquis une expérience incontestable sur le palier de la lutte antiterroriste

Le tristement célèbre Adel Srghiri alias Abou Raouaha, a été abattu par les forces de l'Armée nationale populaire avant-hier dans une importante opération menée à Bordj Thar dans la wilaya de Jijel, en compagnie de l'un de ses plus proche, et bras droit, Boufligha Tourki.

Sa neutralisation s'avère l'une des opérations les plus considérables du fait que ce terroriste était affilié à Al Qaïda au Maghreb islamique, après avoir servi l'AIS, le GIA et le Gspc. Il était activement recherché.

Originaire de Constantine, ce terroriste s'est vite fait la réputation d'être l'un des plus dangereux terroristes parmi ses ex-voisins de la cité Ziadia un quartier populaire où avait été assassiné en octobre 2016, un policier. Contrairement à beaucoup de ses acolytes, Abou Raouaha était universitaire. Il détient un diplôme d'ingénieur en électronique. Après avoir été blessé dans un accrochage, une première fois, il décide de se rendre pour bénéficier du processus de la loi portant sur la Rahma prônée par l'ex-président de la République Liamine Zerouel.

Néanmoins, contacté de nouveau par les groupes terroristes qui s'apprêtaient à faire allégeance à Al Qaïda, il reprend du service. C'est en 2002 qu'il décide de reprendre le chemin des maquis pour servir cette nébuleuse, lui qui avait un grand penchant pour Ben Laden.

De nouveau blessé, il perd l'usage d'un de ses membres et sera orienté alors vers la communication. Il est à l' origine de plusieurs sites de propagande et le chef terroriste d'Aqmi comptera sur ses compétences. Il est le rédacteur de tous les communiqués et correspondances.

C'est l'un des principaux acteurs qui ont réussi à réunir les groupuscules après le démantèlement de l'AIS et du GIA, après la neutralisation de Antar Zouabri et l'implosion du Gspc à Skikda, suite aux différends sur le partage du butin survenus entre Hassen Hattab et Nabil Sahraoui d'une part et Mokhtar Bel- mokhtar d'autre part, mais aussi suite aux redditions par milliers de terroristes dans le cadre de la loi portant sur la paix et la Réconciliation nationale. Sa neutralisation interviendra au lendemain de la réunion avortée par l'Armée nationale populaire, devant se tenir entre huit chefs terroristes à Chachar dans la wilaya de Khenchela. Les huit terroristes ont été abattus et identifiés.

Ce n'est pas une coïncidence car depuis la neutralisation de Billel Kobi par les services de sécurité tunisiens, les opérations ciblées et précises en Algérie sont cycliques et informent sur une chaîne de renseignements efficacement exploitée par l'ANP.

Pour en revenir à Adel Seghiri, le site Menadéfense rapporte qu' «il remplacera en décembre 2012 Salah Eddine Gasmi alias Mohamed Abou Salah, qui avait été arrêté à Bouira le 17 décembre 2012.

Seghiri ne fera pas les mêmes erreurs que son prédécesseur, il n'apparaîtra jamais publiquement ou dans les documents de propagande de l'organisation et dissimulera son identité pendant longtemps. Pour rappel, Gasmi avait fini sur plusieurs watch lists de l'ONU et de gouvernements occidentaux et était activement traqué».

Ce nouveau grand exploit de l'Armée nationale populaire vient de prouver la performance méritée des militaires, mais aussi le fait d'avoir acquis une expérience incontestable sur le palier de la lutte antiterroriste.