LA STATION RÉGIONALE DE LA TÉLÉVISION PUBLIQUE DE CONSTANTINE Une bombe à retardement

Par Ikram GHIOUA -

Les employés continuent de travailler dans des conditions dégradantes. L'on craint une explosion à n'importe quel instant à cause des infiltrations d'eau.

Que se passe-t-il à la station régionale de la télévision publique de Constantine? Comment les choses ont pu en arriver à ce stade d'agonie? Qui est responsable de cette situation? L'une des plus importantes structures étatiques reflète l'image d'une réelle catastrophe. Sa dégradation remonte à quelques années et personne n'a senti le séisme venir. L'infrastructure, elle-même est un danger pour les employés et risque de partir en éclats à n'importe quel moment de la journée. Une construction de fortune qui ne relève d'aucun critère urbanistique et dont l'architecture ne répond à aucune norme. A l'intérieur, on a l'impression d'être dans un immeuble sinistré, avec l'absence d'hygiène comme le prouvent les photos, des murs qui tombent en ruine, mais pis encore, les trous causés à même le sol ont failli emporter des vies, cela s'ajoute aux nombreuses maladies chroniques occasionnées au personnel. Cette construction est de plus réalisée sur un terrain de transition de l'énergie qui alimente plusieurs quartiers limitrophes.

Bien imprégnés de la situation qui prévaut, les services de la Sonelgaz n'ont pas manqué à leur devoir en avertissant par courrier les responsables en donnant l'alerte et mettant en garde la direction régionale, mais en vain.

Les employés continuent de travailler dans des conditions dégradantes. L'on craint une explosion à n'importe quel instant à cause des infiltrations d'eau. Une simple étincelle causera un drame.

Cette infrastructure, si on peut encore lui donner cette appellation, a été conçue pour un temps déterminé afin que la station soit réhabilitée et rénovée dans le cadre de «Constantine, capitale de la culture arabe», néanmoins trois ans après rien n'a été fait. Objet de la visite de l'ex-ministre de la Communication Hamid Grine qui avait exprimé son engagement à prendre la situation en charge, mais depuis son départ rien n'a bougé. L'infrastructure devenue une menace pour les dizaines de journalistes, monteurs, ingénieurs, caméramans et réalisateurs, n'est pas le seul problème dont souffre la station régionale de la télévision publique. En effet, des sources prêtes à témoigner d'ailleurs, parlent de l'utilisation du matériel acquis par la station à coups de millions par des boîtes privées. De nombreux vols sans suite ont été signalés. Sur le plan de la production, la station de la télévision publique de Constantine connaît un recul remarquable depuis plusieurs années bien que l'Etat ne manque pas d'investir. A quoi sert donc le matériel confié à cette station?

Il s'agit en plus d'un matériel de haute technologie. A l'exception de quelques réalisations à très faible audition, on ne produit plus rien à Constantine.

On est vraiment loin du temps où des artistes offraient des sketchs largement suivis par tous les Algériens. Ça reste un énorme point d'interrogation! Comment une entreprise étatique aussi importante se retrouve-t-elle dans une telle situation? La question reste posée. Des documents en notre possession portant le cachet de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), dénoncent la situation actuelle de la station, mais aussi certaines injustices subies par le personnel. Le problème de la station doit être porté au plus haut niveau, dans la mesure où à l'échelon régional, il stagne au détriment de la vie des employés.