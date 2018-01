TIGZIRT Une femme et son enfant sont morts étouffés

Par Kamel BOUDJADI -

Les éléments de la Protection civile de l'unité de Tigzirt appuyés par les plongeurs de l'unité marine ont repêché hier, jeudi dans la matinée une femme et son fils tombés dans un puits plein d'eau d'environ 10 mètres de profondeur. Le drame survenu au village Bouswel, dans la commune d'Iflissen à Tigzirt a fait deux victimes. On déplore donc le décès d'une femme âgée de 41 ans et son fils âgé d'un an. Les deux victimes ont été évacuées vers l'hôpital de Tigzirt où une enquête est ouverte.