ILS REVENDIQUENT UN RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE DE MOINS DE DEUX ANS Les députés veulent contrôler plus

Par Nadia BENAKLI -

Les députés reviennent à la charge pour demander au gouvernement de remettre le projet de règlement budgétaire avec moins de deux. C'est l'une des principales recommandations retenues dans le rapport préliminaire de la commission des finances et du budget de l'APN. «Nous voulons rapprocher davantage le projet de règlement budgétaire et le ramener à moins de deux ans pour pouvoir mieux contrôler la gestion des budgets par le gouvernement», a déclaré Toufik Torch, président de la commission parlementaire des finances et des budgets. Pour lui, faire le bilan des secteurs avec un recul de trois ans ne facilite pas la tâche ni aux députés ni aux ministres.

Les députés réclament également que le projet de règlement budgétaire soit programmé avant l'examen de la loi de finances. «Nous réclamons chaque année l'examen du projet sur le règlement budgétaire avant la loi de finances, mais la volonté politique fait défaut», regrette un membre de la commission. Ce député du RND estime que l'examen du règlement budgétaire après celui de la loi de finances n'a aucun sens puisqu'il ne permet pas d'identifier les failles. Notre interlocuteur rappelle qu'après trois ans, les responsables changent et des questions restent sans aucune réponse. Pour leur permettre de jouer au gendarme sur la gestion des fonds publics, les députés insistent sur l'examen, en premier lieu, du projet de règlement budgétaire avant la loi de finances.

«Nous avons contesté à plusieurs reprises la programmation des projets de lois, mais en vain», affirme un député de l'opposition qui ne voit pas l'intérêt d'examiner des budgets qui ont été consommés depuis trois ans.«C'est insensé car on ne peut pas vérifier les chiffres», a-t-il soutenu. Selon cet élu, le caractère urgent avancé à chaque fois par le gouvernement ne tient pas la route. ««Si on veut qu'il y ait plus de transparence, on doit aller vers un règlement budgétaire de moins de deux ans et pourquoi pas moins d'un an», a-t-il affirmé en précisant que les recommandations tirées à chaque fois de ces projets sont restée lettre morte. Cette question sera vivement soulevée lors des débats sur le règlement budgétaire 2015 prévus la semaine prochaine. La commission va mettre également l'accent sur l'introduction du système informatique au niveau des différents départements ministériels, notamment celui des finances. «La numérisation des fichiers va faciliter davantage la tâche dans le travail d'évaluation et de collecte des bilans», a reconnu Torch. Il y a lieu de rappeler que plus de 18 ministres ont été entendus par la commission des finances et des budgets dans le cadre de l'examen du projet de règlement budgétaire. Un nombre qualifié de record par les parlementaires.