AADL, LPA, LPP, LPL, LSP, LES DIFFÉRENTES FORMULES PROPOSÉES EN 2018 190.000 logements à la clé

Plus de 52 000 logements seront livrés à Alger

Le secteur de l'habitat prévoit en 2018 la réalisation de 190.000 logements de différents types dont plus de 52.000 seront livrés et 21.000 lancés uniquement dans la wilaya d'Alger.

«Quand le bâtiment va, tout va.» Un adage qui sied bien à l'Algérie qui a opté pour faire du logement l'une de ses priorités et ce, malgré la crise économique et les difficultés financières que rencontre le pays. «Nous sommes à l'aise jusqu'à 2018. La réalisation de tous les projets lancés se poursuivra sans aucun changement et avec un rythme même soutenu». C'est ce qu'a déclaré, il y a quelques mois, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar. Le premier responsable du secteur s'est montré ainsi confiant et rassurant quant à la poursuite des programmes de logements toutes formules confondues. Il s'agit là d'un choix fait par les pouvoirs publics en application du programme du chef de l'Etat. Le président de la République a donné des instructions fermes afin que l'ensemble des programmes lancés et ceux en cours soient finalisés. Suite à cette volonté présidentielle, le secteur de l'habitat prévoit en 2018 la réalisation de 190.000 logements de différents types dont plus de 21.000 dans la wilaya d'Alger et 80.000 aides au logement rural. Selon ce programme, il est prévu la réalisation de 120 000 unités de type location-vente (Aadl) et 70.000 logements promotionnels aidés (LPA), ainsi que 80.000 nouvelles aides au logement rural et 168 infrastructures dans le cadre des équipements publics. Hier et dans un entretien accordé à l'agence de presse officielle, le directeur de l'habitat de la wilaya d'Alger, Smail Loumi, a donné plus de détails en ce qui concerne le programme de la wilaya. Il a ainsi précisé que 52 488 logements seront livrés au cours de l'année 2018 qui connaîtra également le lancement de 21 855 unités. Les 52 488 logements à livrer comprennent 7 416 logements publics locatifs (LPL), 5 566 logements participatifs (LSP), 30 035 logements en location-vente, 9 233 logements promotionnels publics (LPP) et 238 logements inscrits dans le cadre du Fonds national de péréquation (Fnpos). Pour les LPL, 1 710 logements seront livrés par l'Office public de gestion immobilière (Opgi) de Bir Mourad Raïs, 1801 logements par l'Opgi de Hussein Dey, 3705 logements par l'Opgi de Dar El Beida et 200 logements par la direction du logement de la wilaya d'Alger. Concernant les logements dont le lancement de réalisation est prévu au cours de 2018, le même responsable a précisé qu'ils se composent de 218 LPL, 19 540 en location-vente et 2097 LPP. Il faut encore préciser qu'en plus des importantes livraisons attendues au cours de l'année 2018 et le nombre considérable de logements qui sera lancé dans la wilaya d'Alger, plus de 44 600 logements programmés ne sont pas encore lancés. Et il ne s'agit là que de la capitale. Les chantiers de construction de logements poussent comme des champignons un peu partout dans les différentes wilayas du pays. Preuve que l'Etat est décidé à aller au bout de sa politique du logement et de mettre fin définitivement à la crise. Non seulement en proposant des logements à la vente, mais aussi en lançant une nouvelle formule dédiée à la location afin de diversifier l'offre et offrir au citoyen plus de choix. La formule est bien pensée car, il faut dire que le marché locatif est celui qui absorbe la plus grande partie de la demande sous d'autres cieux. Cette démarche, décidée par les pouvoirs publics, va non seulement, permettre de résoudre la crise du logement mais aussi de booster les entreprises locales de construction ainsi que plusieurs autres PME de production de différents matériaux de construction ou encore de produits usinés entrant dans la construction d'un logement. D'ailleurs, l'Etat a pris la décision d'encourager l'utilisation des matériaux locaux dans la construction et actuellement le secteur de l'habitat intègre à hauteur de 90% des matériaux locaux. Mieux, en enregistrant des besoins de plus d'une dizaine de millions de portes, autant de fenêtres et dix fois plus de revêtements de sol pour la réalisation du programme de 1,6 million de logements, prévu par le plan quinquennal 2015-2019, l'Etat offre une bouffée d'oxygène à toutes les PME locales. Il s'agit là d'une opportunité pour les entreprises nationales d'émerger et de se positionner. En décidant de maintenir son programme de réalisation de logements, l'Algérie n'omet pas, en fait, de booster ses entreprises, ce qui s'inscrit tout naturellement dans la nouvelle stratégie du pays qui vise à diversifier l'économie, réduire la dépendance aux importations, innover, créer de l'emploi, investir les secteurs porteurs d'une valeur ajoutée et permettant l'enrichissement des caisses de l'Etat. Ainsi, l'Algérie vise à faire du bâtiment l'une des roues qui mènera le pays vers le développement.