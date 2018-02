LES ENTREPRISES D'HYGIÈNE COLLECTENT 10 TONNES DE PAIN PAR SEMAINE Cet aliment "sacré" jeté parmi les ordures...

Par Abdelkrim AMARNI -

Inconcevable geste!

Un produit subventionné à travers des aides à l'importation de blé et des additifs y afférents.

Le pain, cet aliment sacré, précieux, adulé...par tout Algérien qui se respecte, tout comme par tous les citoyens de par le monde, se retrouve en quantité importante dans les poubelles publiques enfoui parmi les déchets ménagers et autres immondices qui n'ont de nom que leur putridité avancée. Toutes les religions, croyances déistes ou païennes de l'univers, ont placé cet aliment noble et sacralisé au-dessus de toutes les autres nourritures existantes.

Chez nous, les pouvoirs publics accordent même une subvention «conséquente» à sa production, à travers les aides aux agriculteurs et importateurs de matières additives lors de sa confection, sans oublier que son prix n'a pas bougé depuis des lustres afin que tout le monde puisse manger sobrement à sa faim. D'ailleurs, la politique gouvernementale s'en fait un point d'honneur auquel il ne faut pas toucher.

Oui «inconcevable!», s'est écrié le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh lors de la visite de travail et d'inspection effectuée, mardi dans la wilaya d'Alger, par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma - Zohra Zerouati, à plusieurs centres d'enfouissement technique de la wilaya comme «Khemisti» de Zéralda, les projets des Parcs de Ouled Fayet et de Oued Smar, des ex-décharges publiques qui empestaient la capitale par leurs émanations avant leur réhabilitation en parcs de loisirs, ainsi que la réserve naturelle de Réghaïa et son lac. Cet espace humide, un des «poumons» d'Alger, se distingue par son écosystème et sa faune, qui sont grandement menacés par la pollution industrielle provenant des zones d'activités économiques et d'habitat de la zone-est de la wilaya d'Alger, mais aussi par les rejets domestiques qui n'obéissent à aucune discipline dans le domaine.

Zoukh a exprimé fortement ses regrets de constater que les deux entreprises d'hygiène de la wilaya, Netcom et Extranet,

collectent chaque semaine plus de 10 tonnes de pain sans compter les quantités importantes acquises directement par les éleveurs de volaille et de bétail auprès des «collecteurs» qui exploitent ce créneau pour subvenir à leurs besoins.

Qualifiant cette situation «d'inconcevable» et de «comportement étranger» à la société algérienne», le wali d'Alger a estimé que le «succès» du tri sélectif des déchets ménagers était tributaire de la contribution engagée du citoyen.

Le wali a affirmé que le jet anarchique du pain dans les bacs à ordures au niveau de la capitale et ailleurs dans tout le pays, «doit interpeller tout un chacun». Il a ainsi appelé les citoyens à éviter le gaspillage de ce produit vital, fabriqué à base de blé subventionné par l'Etat.

Soulignant les efforts consentis par la wilaya pour la mise en oeuvre de projets de protection de l'environnement, le wali d'Alger a indiqué que le tri sélectif, qui concerne actuellement pas moins de 34 quartiers de la capitale, ne saurait aboutir à lui seul aux résultats escomptés que grâce à «l'interaction positive du citoyen.» Il a exhorté les citoyens à respecter les dispositifs du tri sélectif pour contribuer de façon «effective et positive» à la réussite de cette louable initiative. Zoukh dira également que même la lutte contre la prolifération des dépotoirs anarchiques est une responsabilité collective. Il s'est toutefois félicité de l'amélioration de l'environnement de manière notable, ces dernières années, notamment dans la capitale. Des moyens matériels et humains ont été en effet mobilisés par l'Etat pour éradiquer les points noirs qui enlaidissaient différentes communes de la wilaya, a-t-il relevé.

Au niveau du site de valorisation des déchets inertes, relevant du centre d'enfouissement technique catégorie III, situé à Hamissi, commune de Mahelma (Zéralda), le wali a évoqué l'exploitation utile des déchets par leur transformation en énergie. Lors du déplacement aux chantiers des Parcs de Ouled Fayet et de Oued Smar, il a insisté pour que y soient assurées toutes les commodités nécessaires, à l'instar des parkings ou des stands de restauration...pour accueillir les citoyens en quête de farniente et de repos au sein d'un milieu sain.