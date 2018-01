ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE WILAYAS DU FCE 91 candidats en lice

Par Bouzid CHALABI -

Ali Haddad patron du FCE

Le vote va servir à élire les délégués qui, par la suite, vont élire le prochain président du FCE lequel a changé de statut pour devenir une organisation syndicale.

Les élections pour désigner les délégués de wilayas du Forum des chefs d'entreprise (FCE) vont se tenir le 3 février prochain. Ils sont 91 candidats en lice. Selon un communiqué de cette organisation patronale qui rapporte l'information, dans certaines wilayas comme celle de Tizi-Ouzou le suffrage sera simple puisqu'un seul adhérent au FCE s'est porté candidat tandis que dans d'autres wilayas le vote sera plus serré car leurs listes comportent plusieurs candidats. Faut-il rappeler que le FCE avait désigné les délégués locaux de ses 48 bureaux de wilayas suite à quoi son président, Ali Haddad, avait promis d'organiser des élections pour que ces délégués soient élus et non désignés. «Le président a tenu sa promesse», a confié dans le communiqué Mohamed Baïri, vice-président du FCE. Ce dernier a qualifié cette initiative comme «un évènement historique par le fait qu'aucune organisation patronale ne l'avait fait auparavant». Toujours selon Baïri, l'élection qui se déroulera dans la matinée de samedi prochain, revêt un caractère important pour le FCE «dès lors que le Forum s'est transformé en organisation syndicale avec pour corollaire le changement du mode d'élection du président» a-t-il expliqué. Ainsi, d'après ce dernier «ce sont les délégués de wilayas, élus, qui vont élire le prochain président du FCE». Comme il a aussi indiqué que l'élection des délégués locaux du FCE suscite un engouement auprès des chefs d'entreprise. «Nous avons remarqué une hausse du nombre d'adhérents, qui est passé de 3200 membres à 3500 en un mois, tous à jour de leurs cotisations» précise-t-il.. Baïri a par ailleurs souligné: «Désormais, ce sont les délégués de wilayas, élus, qui vont élire le prochain président du FCE. Avant, pour élire le président du FCE, il fallait la présence de 50% des délégués plus un délégué. Un nombre difficile à réunir et d'ajouter, avec les nouveaux statuts, le président sera élu par les délégués de wilayas, eux-mêmes élus par la base».

Toujours à propos de ces élections, Ali Haddad, dont le mandat se termine fin 2018, dira qu'elles visent «à renforcer» le déploiement régional du FCE. «Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de développement économique sans développement local. Avec nos délégués, nous nous engageons à travailler avec acharnement pour qu'il se crée toujours plus d'entreprises, partout sur le territoire national, pour que l'entreprise soit au coeur de notre société, car c'est l'entreprise qui crée la richesse, qui crée le bien-être, qui construit l'avenir», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Rappelons pour ce qui concerne le changement de statut du FCE en organisation syndicale,, décidé le 20 janvier dernier, Ali Haddad avait expliqué «que ce changement donnera plus de force au FCE. Et cela permettra aux délégués de wilayas d'accompagner les chefs d'entreprise devant les tribunaux administratifs et dans leurs démarches administratives».