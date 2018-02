AIR ALGÉRIE 0% de retard dans ses départs à partir des aéroports français

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a affiché 0% de retards dans ses vols au départ d'aéroports français en 2017, a rapporté le site TSA, citant FlightRight qui est spécialisé dans les droits des passagers. Selon le site, Air Algérie est l'unique compagnie aérienne opérant plus de 3 000 vols par an à avoir fait preuve d'une parfaite ponctualité au départ de la France sur la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018. La compagnie nationale est accompagnée sur le podium de la compagnie marocaine Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie espagnole Air Nostrum, qui ont affiché respectivement 0,04% et 1,48% de retards dans leurs vols en 2017. Si Air Algérie a été saluée pour sa ponctualité, la compagnie aérienne nationale a été sévèrement épinglée pour son taux d'annulations, l'un des plus élevés pour les vols au départ de la France. Avec un taux d'annulations de 1,18%, seules deux compagnies aériennes font pire qu'Air Algérie: British Airways (1,94%) et la compagnie régionale filiale d'Air France HOP! (3,35%). Air Algérie a également été sévèrement critiquée par FlightRight pour sa politique de refus de remboursement de ses passagers à l'amiable. FlightRight a en effet accordé la pire mention, «très insuffisant», à Air Algérie au même titre que des compagnies comme Iberia, la RAM ou Air Caraïbes. Au total, FlightRight estime à 553 millions d'euros le montant des indemnités dues par les compagnies aériennes en France à leurs passagers.