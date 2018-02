COOPÉRATION POLICIÈRE EUROMED Le général Hamel reçoit une délégation d'experts

Le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), le général major Abdelghani Hamel, a reçu jeudi à Alger une délégation d'experts du projet «Euromed-police IV» sur la coopération policière entre l'Union européenne et les pays partenaires de la rive Sud de la Méditerranée, a indiqué un communiqué de la Dgsn. Selon la même source, il a été question lors de cette réunion du renforcement de la coopération entre l'UE et la police algérienne dans le cadre du projet de coopération entre les pays européens et les pays de la rive Sud de la Méditerranée, notamment dans le domaine de la formation, de la police scientifique et d'échange d'expériences. Hamel a souligné que «la police algérienne tend à renforcer la coopération et l'échange d'expériences avec les différentes institutions policières régionales et internationales», étant consciente de la nécessité de conjuguer les efforts et d'unifier les approches face aux différents défis sécuritaires».