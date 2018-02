EL HADJAR, LA CITÉ ATTOUI SOUS LE CHOC Un jeune sauvagement assassiné

C'est du moins la thèse retenue, pour ce crime de sang, commis par deux frères contre la victime, a, jusqu'à la mise sous presse, révélé la source qui a filtré l'information.

Le drame a mis en émoi toute la localité de Attoui, dans la commune d'El Hadjar, consternée par l'assassinat du jeune (RAL), âgé de 22 ans, par deux frères âgés respectivement de 26 et 29 ans. Selon les informations fournies par les soins d'une source sécuritaire, le crime est survenu dans la nuit du mardi à mercredi à 23 heures, lorsque les deux frères se sont approchés de la victime, se trouvant avec un ami de la cité du 19 Juin à la cité Attoui, quand une prise de bec a été aussitôt engagée entre eux.

Les deux frères, marchands de légumes de leur état, sont, selon les informations rapportées par des témoins, revenus régler leurs comptes avec la victime qui, deux jours auparavant, toujours d'après les mêmes témoins oculaires, les avait attaqués à coup d'arme blanche et saccagé le pare-brise de leur Mazda. La prise de bec s'est transformée en altercation avant de dégénérer vers l'irréparable.

Usant d'arme blanche, chose fréquente au sein de cette frange de jeunes, les deux frères ont asséné à la victime deux coups en pleine poitrine, avant de prendre la fuite, laissant derrière eux, la victime alias «Zita», gisant dans une mare de sang. Transférée par les éléments de la Protection civile d'El Hadjar, aux urgences du CHU Ibn Rochd de Annaba, la victime succombera quelques minutes plus tard à ses blessures.

Le rapport de l'autopsie, opérée par les soins du médecin légiste de la même institution hospitalière, a établi le décès, suite à une hémorragie aiguë, occasionnée par de profondes blessures dans plusieurs parties du corps de la victime. Informés du drame, les services de sécurité relevant de la sûreté de daïra d'El Hadjar, ont aussitôt ouvert une enquête, pour identifier les auteurs de cet acte irréfléchi. Exploitant les informations fournies par les témoins oculaires, les deux frères ont été arrêtés en un temps record. Jusqu'à la mise sous presse, ces derniers font l'objet d'interrogatoire. Une mesure judiciaire devant déterminer les circonstances du drame, mais surtout le mobile qui, selon les premiers éléments de l'enquête, reste un règlement de comptes.

W. B.