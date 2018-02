FORMATION UNIVERSITAIRE L'Algérie veut approfondir sa coopération avec les USA

L'Algérie a exprimé sa volonté d'approfondir et de matérialiser la coopération avec les Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de la formation universitaire et de la recherche scientifique et technique par la signature d'autres conventions et accords entre les différentes universités des deux pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette volonté a été exprimée lors de l'audience qu'a accordée le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, John P.Desracher. L'entretien a porté notamment sur les moyens et les possibilités de renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment ceux relatifs à la formation universitaire ainsi qu'à la recherche scientifique et technique.