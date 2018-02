GRÈVE ILLIMITÉE DU CNAPESTE Les partenaires sociaux réagissent

Dans un communiqué l'ensemble des partenaires sociaux de la Charte d'éthique du secteur de l'Education nationale s'accorde à juger que la grève illimitée, initiée par le Cnapeste, le 30 janvier dernier était «injustifiée». Estimant par ailleurs, que celle-ci «donnait une image négative du mouvement syndical devant l'opinion publique». Pour les partenaires signataires de la Charte d'éthique qui ont été reçus à leur demande, ces commissions «servent efficacement les intérêts des personnels et travailleurs du secteur et améliorent leur situation». Ils ont rappelé que la ministre de l'Education nationale «a assuré que les portes du dialogue sont toujours ouvertes» et «s'est engagée à prendre en charge leurs revendications qui ne sont pas en contradiction avec les lois de la République».