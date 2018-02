L'APW DE BÉJAÏA S'IMPLIQUE DANS LE CONFLIT DE L'ÉDUCATION Mieux vaut tard que jamais

Par Arezki SLIMANI -

Une commission d'inspecteurs du ministère de l'Education nationale est attendue cette semaine à Béjaïa pour rencontrer le bureau de wilaya du Cnapeste.

Une délégation de l'Assemblée populaire de wilaya de Béjaïa, conduite par son président Mehenni Haddadou a rencontré, dans la matinée du jeudi, Nouria Benghebrit, ministre de l'Education nationale au siège de son ministère à Alger. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'APW de Béjaïa, qui précise que «la délégation, qui a exprimé les inquiétudes de la famille de l'éducation et de la population de Béjaïa, en général, sur le conflit opposant le Cnapeste qui observe une grève illimitée, à la tutelle, a demandé à la ministre de trouver une solution à la crise qui paralyse le secteur par l'ouverture d'un dialogue». N'ayant pas pu régler le conflit localement, l'APW s'est donc rapprochée du ministère de l'Education, qui, selon toujours le même communiqué «a exprimé sa disponibilité, dans le cadre du dialogue, à recevoir une délégation du bureau du Cnapeste de la wilaya de Béjaïa, et ce dans les brefs délais, pour une issue à la crise». Un accord a été trouvé quant à l'envoi d'une «commission composée d'inspecteurs à Béjaïa, au début de la semaine prochaine, pour traiter tous les cas relatifs à la pédagogie». Il reste à savoir si les responsables du Cnapeste iront voir Benghebrit, eux qui s'inscrivent désormais dans le mouvement de grève nationale depuis mardi dernier. On est tenté de le croire sachant que le mot d'ordre de grève illimitée du Cnapeste enregistre chaque jour des défections. «Des enseignants reprennent du service chaque jour», indiquait un proviseur, dont le lycée ne compte plus que 20 grévistes sur les 77 enseignants qui y sont employés. La pression des parents d'élèves, même en rangs dispersés et les mises en demeure adressées par la tutelle, dont la deuxième est prête à être acheminée aux établissements, ont fait de l'effet sur les enseignants grévistes imperturbables jusque-là.

A noter que la délégation de l'APW a introduit une demande d'une enveloppe financière pour la prise en charge des opérations de réhabilitation et d'aménagement des établissements scolaires tous cycles confondus, ainsi que la réalisation d'un institut de formation pour les enseignants et les cadres de l'éducation, sachant qu'une infrastructure (ancien ITE), existe déjà. Par ailleurs, la délégation a porté à la connaissance de la ministre de l'Education une demande des associations des enfants autistes pour le recrutement des auxiliaires de vie scolaires (AVS), chargés d'accompagner les élèves autistes à l'école. Ce à quoi, la ministre s'est engagée à prendre attache avec la ministre de la Solidarité nationale afin de prendre en charge cette demande légitime.