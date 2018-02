CLASSEMENT DE L'ALGÉRIE EN MATIÈRE DE HAUT DÉBIT "Ces informations sont infondées"

Par Nadia BENAKLI -

«Nul ne peut nier l'amélioration de l'accès au service d'Internet», a affirmé la ministre de la Pttn en assurant que le débit à Adrar est le même qu'à Alger.

L'Algérie est souvent taxée par des rapports infondés. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Feraoun a démenti les informations sur le classement de l'Algérie en matière d'accès à l'Internet. Interpellée sur ce sujet par la sénatrice Leila Brahimi lors d'une séance consacrée aux questions orales, jeudi dernier, au Sénat, elle a vivement défendu son secteur. «Ce sont des informations infondées», a-t-elle affirmé, tout en précisant que l'Union internationale des postes et télécommunications reste la seule organisation qui est en mesure de faire des rapports sur les pays. «On ne peut pas comparer l'Algérie à des pays en Afrique, notamment les pays voisins, car sa surface est plus grande», a-t-elle expliqué, précisant que l'installation de la fibre optique dans le Sud coûte 70% du budget d'Algérie télécom. Aiguisant ses arguments, la ministre a tenu à préciser que ce sont des opérateurs étrangers qui exploitent ce créneau dans les pays voisins, ce qui n'est pas le cas pour l'Algérie. «Le secteur des télécommunications est une question de souveraineté», a-t-elle appuyé tout en rappelant que le chef de l'Etat était très ferme sur cette question.

La ministre a reconnu que son département a déployé beaucoup d'efforts pour l'installation de fibre optique à travers le Sud. «Nul ne peut nier l'amélioration de l'accès au service de l'Internet», a-t-elle affirmé en assurant que le débit à Adrar est le même que celui d'Alger. La ministre a indiqué qu'un nouveau réseau de 400 000 fibres optiques a été mis en place. Elle a même annoncé que l'entreprise Algérie télécom allait prendre en charge l'entretien et la rénovation des lignes endommagées, et ce, malgré les problèmes financiers.

Interpellé par ailleurs sur les problèmes au niveau des bureaux de poste et la lenteur des courriers parfois qui accusent des retards de plus de trois mois, la ministre a reconnu cette situation. «Le chef de bureau de poste est le responsable du tri du courrier et il y avait un laisser-aller», a-t-elle avoué, tout en indiquant que des dispositions ont été prises pour régler ce problème. Elle a précisé dans ce sens que les centres de tri du courrier ont été rattachés aux directions de wilaya. La ministre a même fait part du manque de main-d'oeuvre pour le dépôt et le tri des lots de courriers. «Malgré le problème du chômage, des jeunes refusent ce genre de travail», a-t-elle déploré. En vue d'améliorer la prestation de service au niveau des guichets des bureaux de poste, Iman Houda Feraoun a fait savoir que 3800 travailleurs dans le cadre contractuel ont été permanisés. Ainsi qu'il a été procédé à l'acquisition de matériel et d'équipements de transport.

Concernant la tenue unique pour les représentants d'Algérie poste, elle a affirmé qu' Algérie poste est en train de préparer un cahier des charges pour acquérir cet uniforme. Dans sa réponse, la ministre a rappelé la situation défaillante qu'a connue Algérie poste en 2012 en raison d'un surplus d'effectif. Iman Houda Feraoun s'est réjouie de l'amélioration de la santé financière de l'entreprise Algérie poste durant ces dernières années.