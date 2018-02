JOURNÉE D'INFORMATION SUR LA LOI DE FINANCES 2018 L'entreprise en guest star

Par Wahida BAHRI -

Améliorer le climat des affaires, à même de permettre la construction d'une économie nationale solide

Les opérateurs économiques ont saisi l'occasion pour faire part de leurs préoccupations.

A l'initiative de la CCI Seybouse de Annaba, les travaux de cette journée, ouverte par le président de la C.C.I Seybouse, en présence du monde des entreprises, des affaires, de plusieurs directions et d'experts financiers de la wilaya, ont été dédiés à titre d'information à la loi de finances 2018. La thématique des travaux a permis à l'ensemble des opérateurs économiques de s'informer sur les nouvelles mesures introduites dans la loi de finances en faveur de l'entreprise, en particulier et de l'économie nationale en général. Une loi qui, convient-il de le rappeler, a été élaborée dans un contexte économique difficile, caractérisé par la diminution des ressources financières. De ce fait, cette journée d'information a été axée notamment sur l'explication des nouvelles mesures et dispositions introduites par la loi de finances pour 2018. Cette dernière qui, selon les différents intervenants, portent à sauvegarder les avantages fiscaux et parafiscaux déjà octroyés aux entreprises et contenues dans les précédentes lois de finances. Les participants à cette journée ont évoqué plusieurs volets versés dans la même thématique, dont entre autres, les mesures législatives et fiscales, dont l'objectif porte sur la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, retenues dans la loi de finances 2018.

C'est-à-dire comment gérer dans un cadre bien défini par la législation, l'encadrement du commerce extérieur, l'incitation à l'investissement et l'encouragement à la transparence financière et commerciale. En somme, la nouvelle loi de finances, à travers la mise en place d'une batterie de mesures, propose un cadre plus général, visant l'abrogation des dispositions, mais également une visibilité sur les évolutions futures de l'environnement de l'entreprise qui permet d'adopter une attitude rétrospective. Mieux encore, les participants, intervenant chacun dans le domaine de sa compétence, ont mis en relief, l'ensemble des objectifs retenus dans la loi de finances 2018, dont le premier impact vise le renforcement de l'attractivité et la compétitivité de l'économie. Sans omettre de rappeler que cette même loi de finances, contenant plusieurs dispositions visant à réduire les importations, traduit les mesures favorables aux entreprises, en leur offrant les moyens de développement supplémentaires pour continuer à travailler, notamment sur le plan fiscal et légal, conséquence pour libérer progressivement le marché aux entreprises.

Ces dispositions consistent, comme expliqué par Kamel Zitouni, directeur de la législation et de la réglementation fiscale, à réduire les importations, encourager la production nationale, en augmentant certaines taxes à l'importation, en révisant le taux de certains droits de douane, entre autres mesures prévues dans cette loi de finances 2018. Ainsi, la loi de finances 2018 à travers la série de mesures qu'elle comporte en son sein vise à booster l'investissement et à réduire le déficit commercial. Riche en interventions, la journée a été marquée par différentes explications à la faveur des représentants d'entreprises et des hommes d'affaires, leur permettant d'avoir toutes les informations techniques concernant la nouvelle loi de finances 2018. On retiendra dans ce sens quelques dispositions, telles que les mesures dissuasives et amendes à comportements non économiques ou non conformes à la réglementation, etc. En fait, les intervenants dans cette journée d'information, ont soulevé tous les aspects de cette nouvelle loi de finances, qui entre chaque intervention, a permis de dégager des appréhensions à l'égard de quelques mesures retenues dans la loi, objet de débats. Il demeure néanmoins que la satisfaction a fini par prendre le dessus au sein de l'assistance, notamment les hommes du monde des affaires.

Car, convaincus que la mise en oeuvre des réformes structurelles retenues dans la loi de finances 2018, auront un impact multidimensionnel à court et moyen terme. Premières retombées visées par les nouvelles dispositions de cette loi de finances 2018. Cette dernière devra également permettre un taux de croissance plus élevé et un déficit moindre. C'est là, l'analyse et le décryptage de la nouvelle loi des finances 2018 sur les différentes hausses de taxes, d'impôts, de pénalités, de relèvements, des exonérations et des déclarations, qui ont été au coeur des débats. Parallèlement aux paramètres de la thématique de la journée, les opérateurs économiques ont saisi l'occasion, pour soulever les préoccupations de leur environnement, demandant d'éventuelles solutions, pour créer un environnement économique favorable. En conclusion, l'objectif premier des travaux de cette journée, c'est d'améliorer le climat des affaires, à même de permettre la construction d'une économie nationale solide, basée outre la diversité de la productivité, sur la perspective de se détacher définitivement de l'économie hors hydrocarbures, en ouvrant l'espace aux entreprises nationales d'investir le créneau de la production nationale, créatrice de richesses financières.