ELLE SERA EN VISITE DE DEUX JOURS À TIZI OUZOU Benghebrit descend dans l'arène

Par Kamel BOUDJADI -

La ministre de l'Education nationale sera en visite de deux jours, aujourd'hui samedi et demain dimanche, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il était temps car le secteur connaît une crise jamais égalée.

Les élèves n'ont jamais été si près du spectre de l'année blanche. Des conflits multiples et de diverses natures provoquent la colère des élèves, des parents et des enseignants.

Aujourd'hui donc, Nouria Benghebrit arrive avec un programme de visite très chargé. Deux journées pour apporter la sérénité qui a longtemps manqué à son secteur dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Selon le communiqué émanant de la cellule de communication de la wilaya, la ministre vient essentiellement à la recherche du dialogue avec tous les partenaires sociaux.

Un dialogue dont la séance est prévue justement à son arrivée cet après-midi.

Après une rencontre avec les cadres du secteur de l'éducation, Nouria Benghebrit rencontrera, précise le communiqué, à 17h, les différents partenaires sociaux.

A noter que le communiqué de la wilaya n'apporte pas davantage de précisions sur les partenaires sociaux qui rencontreront la responsable du secteur. Même si la participation des parents d'élèves à la rencontre est vraisemblablement acquise, il n'en est pas de même pour les syndicats dont les réactions à cette visite étaient attendues, hier après-midi. En tout état de cause, l'hôte de la wilaya de Tizi Ouzou, en venant au chef-lieu, confirme si besoin est sa préférence pour le dialogue afin d'aplanir toutes les situations conflictuelles qui minent le secteur.

Aussi, après une première journée consacrée donc «au vif du sujet», la ministre entamera sa seconde journée de visite sur plusieurs sites de projets de construction d'écoles dans la périphérie de la ville de Tizi Ouzou.

Le communiqué de la wilaya cite entre autres une visite au lycée Hamki Idir de la ville de Tizi Ouzou avant d'aller s'enquérir de l'avancée des travaux au niveau de plusieurs écoles en projet dans la nouvelle ville d'Oued Fali. La tournée de la ministre se poursuivra dans l'après-midi de dimanche par une visite fortement symbolique dans le village de Tiferdhoud situé dans la commune d'Abi Youcef à Aïn El Hammam sur les hauteurs du Djurdjura.

Ce village est en effet le symbole de la propreté, à même de figurer dans les programmes scolaires en relation avec l'environnement. Tiferdhoud est le lauréat 2017 du concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya. C'est un village très beau situé sur les cimes du Djurdjura dont les citoyens ont fait, par leur travail, l'un des villages les plus propres et les plus beaux d'Algérie. Nouria Benghebrit rendra visite aux élèves de l'école du village avant de poursuivre sa tournée, toujours sur les cimes, par une escale à la bibliothèque de lecture publique Matoub Lounes de Aïn El Hammam.

A son retour, dans la ville de Tizi Ouzou, la ministre de l'Education nationale donnera un aperçu sur les résultats de sa visite dans la wilaya sur les ondes de la radio locale où elle sera l'invitée à 16h.

Enfin, il est à noter que la visite est très attendue par toutes les parties, essentiellement les parents d'élèves qui ont une longue série de doléances à passer à l'occasion.

Plusieurs exemples de ces parents d'élèves peuvent être cités, à l'instar de ceux du lycée de Ouaguenoun à Djebla où leurs enfants sont en grève à cause d'une chaudière en panne.

La ministre pourrait sans nul doute s'enquérir des problèmes qui empêchent les responsables concernés de réparer la chaudière ou d'en acquérir une autre.