SOUR EL GHOZLANE Une daïra sans ambition

Par Abdenour MERZOUK -

Sour El Ghozlane a abrité l'exécutif de wilaya réservé aux six communes de cette daïra. Présidée par le wali et en présence du président de l'APW, la réunion a vu défiler les présidents des APC de Maamoura, Ridane, Hakimia, Dechmia, Sour El Ghozlane et Hadjra Zerga. Chaque élu a eu le temps de relever les manques et les priorités dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, des travaux publics, de l'aménagement, de la jeunesse...Les préoccupations inhérentes à l'amélioration du cadre de vie des citoyens restent les mêmes d'une circonscription à une autre. Les routes dégradées ou inexistantes, le gaz, l'électrification rurale, le manque d'opportunités de travail, la mauvaise prise en charge médicale en raison de l'absence d'infrastructures, le manque d'eau potable en été comme en hiver, le transport scolaire... sont les domaines où beaucoup d'assemblées populaires piétinent. En parallèle et s'agissant de l'habitat rural, toutes les communes manifestent un manque flagrant dans le suivi des aides attribuées. «Les personnes qui ont bénéficié de la première tranche et c'est le cas pour toutes les communes, et qui ne se sont plus manifestées doivent être saisies pour terminer leurs habitations sinon elles devront rembourser les aides», dira le président de l'exécutif à l'adresse des maires. La distribution des logements aussi a été l'un des points les plus récurrents. Le maître d'ouvrage en l'occurrence l'Opgi est mis en demeure pour terminer les viabilisations et rendre ces logements habitables avant la mi-mars comme date butoir. C'est le cas pour les 102 logements de Dirah, ceux de Hakimia, mais aussi à Bouira. Le premier responsable de la wilaya a aussi recommandé aux présidents des APC de veiller au bon fonctionnement des cantines scolaires où des repas chauds doivent être servis. «Le recours aux repas froids doit être banni», dira le wali. Pour plus de transparence et en application des directives pour une démocratie participative, des citoyens présents ont eu droit à la parole et à poser des questions aux directeurs de chaque secteur. La zone industrielle de Dirah, la mini-zone de la même localité ont été abordées surtout que des investisseurs sont prêts à s'y installer à la seule condition que cette zone soit aménagée et offre le cadre adéquat. Lundi prochain, ce sera le tour d'une autre daïra. Précisons qu'avant déjà, la daïra de M'Chedallah a ouvert le bal avec ses exécutifs restreints aux communes de chacune des 12 daïras de la wilaya de Bouira.