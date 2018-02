SALON «GULFOOD» DE DUBAÏ 46 entreprises algériennes y seront représentées

Par Abdelkrim AMARNI -

Cette 23ème édition verra la participation de 185 pays avec huit secteurs d'activité et plus de 5 000 exposants.

Les entreprises algériennes prendront part, pour la septième fois consécutive, au Salon de l'hôtellerie et de la restauration (Gulfood), qui se déroulera à Dubaï du 18 au 22 février 2018, a-t-on appris auprès de la Safex (Société algérienne des foires et exportations). Dans un communiqué récent, il est précisé que 46 entreprises algériennes participeront à cette 23ème édition de ce Salon international très prisé. Une superficie de 546 mètres carrés, est dédiée à des secteurs de l'alimentation, de l'agroalimentaire, des fruits et légumes, du miel ainsi que de l'emballage et le conditionnement. «Gulfood 2018» accueillera, selon le communiqué, plus de 5 000 exposants venant de 185 pays relevant de 8 secteurs d'activité aussi divers que les produits laitiers, les boissons, les matières grasses et huiles, les légumineuses, les grains et céréales, les viandes et volailles, la santé et bien- être, les saveurs du monde et les grandes marques, a-t-il ajouté.

Gulfood est «le rendez-vous phare et le lieu de rencontre annuel des professionnels de l'industrie alimentaire et de l'hôtellerie» lit-on dans le communiqué.

Il est considéré comme «l'un des plus grands évènements alimentaires annuels au monde et au Moyen-Orient», de par son positionnement géographique et son influence sur les marchés de la région du Golfe, Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, estiment les rédacteurs du communiqué. Faut-il préciser que le caractère «hôtelier et restauration» du salon ne manquera pas de susciter l'intérêt particulier des investisseurs dans le tourisme qui y trouveront les nouvelles technologies à même de perfectionner leur matériel.