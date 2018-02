AIN BESSEM (BOUIRA) Intoxication alimentaire à l'hôpital

Par Abdenour MERZOUK -

Le secteur de la santé broie du noir. Après les grèves à répétition, les urgences et les médecins agressés, le manque de médicaments voilà que le personnel médical lui-même est victime d'une intoxication alimentaire. Vendredi dernier, plusieurs membres du personnel médical de l'hôpital d'Ain Bessem (sud-ouest de Bouira), ont été victimes d'une intoxication.

Ils étaient une dizaine de fonctionnaires entre médecins, paramédicaux, ambulanciers à souffrir de vomissements, diarrhées, maux de tête et fièvre. Ces symptômes ont laissé conclure qu'il s'agit en terme médical d'une toxi-infection alimentaire collective (Tiac) dûe essentiellement à un repas pris dans l'enceinte de l'hôpital. Du côté de la DSP et selon la chargée de communication, il s'agit de cinq cas et non une dizaine.

La direction reste prudente quant à l'origine «Pour l'heure, une enquête est diligentée pour déterminer l'origine de cette intoxication et aucune piste n'est à écarter. Nous tenons à rassurer qu'aucun malade n'a été affecté par cette intoxication», a tenu à préciser, Tabal Hassiba.

Jusqu'à hier, en début d'après-midi, aucune complication n'a été signalée et les patients ont été pris en charge dans la même structure sanitaire.