IL A REFUSÉ UNE ASSOCIATION DANS L'ÉLEVAGE DE VOLAILLE Il écope de 20 ans de réclusion criminelle

Par Wahida BAHRI -

C'est le mobile d'un crime perpétré contre la victime qui n'a pas accepté ce refus.

La cour criminelle de Annaba a retenu en fin de semaine, 20 ans de prison ferme à l'encontre de (A.N.M.) âgé de 25 ans, pour homicide volontaire, perpétré sur (Z.A) 26 ans.Le drame est survenu l'année dernière, dans la commune d'El Eulma, lorsqu'une altercation entre les deux amis, en l'occurrence, l'auteur du crime et la victime, se termine par un crime de sang. Au motif du drame, le refus par l'assassin, la proposition de la victime, de s'associer dans l'élevage du poulet de chair. N'acceptant pas le refus, la victime s'est attaquée à son ami rencontré à la station-service.

Il lui portera plusieurs coups de poings au visage. Sous l'emprise de la colère, l'ami se transforme en tueur, tire une arme blanche et la pointe en pleine poitrine de ce dernier. Aidé par (A.H) âgé de 30 ans, un autre ami, l'auteur du crime, prendra la fuite en abandonnant sa victime gisant dans son sang, avant qu'elle ne rende l'âme, lors de son évacuation aux urgences du CHU d'Ibn Rochd de Annaba. Une information judiciaire a été aussitôt ouverte par la Gendarmerie nationale. Interrogé, le tueur a reconnu les faits, et avouera n'avoir pas eu l'intention de tuer son ami. Ce dernier, selon les réponses de l'accusé devant la barre, n'avait pas accepté, voire même ne voulait pas admettre les raisons du refus à sa proposition d'association. «Dès qu'il m'a vu à la station-service, il s'est dirigé vers moi et a commencé à me tabasser. J'ai perdu le contrôle de mes nerfs, ai tiré mon couteau et l'irréparable a été commis», a expliqué l'accusé. Tentant d'expliquer le déroulement des faits, le mis en cause a fait savoir que l'arme du crime est un outil de travail. Il s'en servait pour égorger la volaille et qu'il l'avait jetée en cours de route. Même, la personne qui l'avait accompagné ne le savait pas. Des propos à travers lesquels, le prévenu a tenté de dissuader la cour quant à la complicité de (A.H). Ce dernier, a été condamné à deux ans de prison ferme, pour non-dénonciation de crime. Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public, a requis la perpétuité pour l'auteur du crime et trois ans de prison ferme pour son ami. Après délibération, la cour a fini par retenir 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de (ANM) et deux ans contre (A.H).