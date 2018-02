POUR RÉPRIMER PLUS EFFICACEMENT LES ACTIVITÉS DES PASSEURS L'Europe renforce sa surveillance des routes maritimes

Par Wahida BAHRI -

Craignant une éventuelle incursion terroriste parmi des migrants clandestins, Frontex élargit son champ opérationnel, jusqu'à la rive sud du Vieux Continent.

Dans le but de contrecarrer et freiner le boom du phénomène de l'immigration clandestine, depuis l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, vers la rive sud du continent européen, l'Italie notamment, Frontex vient de lancer début février courant, une nouvelle opération de secours baptisée «Themis». Celle-ci, vient remplacer l'opération «Triton» mise en place en 2014. Le champ opérationnel de «Themis», s'élargira jusqu'au centre de la mer Méditerranée, pour localiser les harraga, venus notamment d'Algérie, de Tunisie, de Libye, d'Egypte entre autres Etats, origines de l'immigration clandestine. Selon un communiqué émanant de Frontex, publié sur le site Internet de cette dernière, la mise en place de l'opération «Themis», a été décidée, après que l'Italie se soit plainte à maintes reprises d'être laissée seule à faire face au flux de migrants, dont le nombre a atteint 600 000 au cours des quatre dernières années. La présence des agents de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans la mer Méditerranée vise également à prêter main-forte aux gardes-côtes italiens, dans le contrôle de leurs eaux territoriales. Aux termes des négociations entre les autorités italiennes et Frontex, seule la zone centrale du Bassin méditerranéen sera concernée par l'opération «Themis». Selon le méme communiqué publié sur le site de Frontex avec 'Themis'' la décision du lieu de débarquement (des migrants) est laissée au pays coordonnant le sauvetage», a expliqué, Izabella Cooper, porte-parole de Frontex. Convenant du contrôle et l'aide que devront apporter, aux garde-côtes italiens, les agents de Frontex, le travail opérationnel sera consacré essentiellement, et selon cette nouvelle mesure européenne «Themis», en l'occurrence, sur le repérage et le sauvetage des migrants clandestins. «La zone opérationnelle de Themis sera la Méditerranée centrale et couvrira les routes maritimes utilisées par les migrants venant d'Algérie, de Tunisie, de Libye, d'Egypte, de Turquie et d'Albanie», selon le directeur exécutif de Frontex Fabrice Leggeri cité dans un communiqué, a rapporté l'AFP. «L'opération «Themis» répondra mieux aux flux changeants de la migration et à la criminalité transfrontière. Frontex aidera aussi l'Italie à réprimer des activités criminelles, tel le trafic de drogue via l'Adriatique», a ajouté Fabrice Leggeri, toujours selon l'AFP. Aux termes du communiqué émanant du directeur exécutif de Frontex, comme apporté par l'AFP, le volet sécurité comprendra le renseignement et d'autres démarches visant à détecter des combattants étrangers et d'autres menaces terroristes aux frontières extérieures de l'Union européenne. Par ailleurs, d'une durée initiale d'un an, pouvant être réévaluée tous les trois mois, la nouvelle mission vise également à réprimer plus efficacement les activités des passeurs en Méditerranée. Pour rappel, Frontex a pris part au sauvetage de 38 000 personnes en Méditerranée, grâce à l'opération «Triton».