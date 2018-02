DEUX ANS APRÈS L'ADOPTION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION De nombreuses lois ne sont pas actualisées

Le siège du Conseil constitutionnel

Des décisions importantes ont été consacrées par la nouvelle Constitution, mais ne sont pas encore traduites sur le terrain.

C'est un chantier à ciel ouvert. La mise en conformité de l'arsenal juridique et législatif avec les dispositions de la nouvelle Constitution n'est toujours pas achevée. Le processus se poursuit au ralenti. Deux ans après l'adoption de la nouvelle Loi fondamentale, plusieurs lois sont en attente d'être adaptées. Le Code communal et de wilaya, la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, la loi sur l'information, la loi sur la démocratie participative, le Code pénal et les droits de l'homme, pour ne citer que quelques exemples, sont en attente d'être adaptés. En tout, plus de 20 lois qui doivent fait l'objet de révision et d'actualisation avec le nouveau cadre constitutionnel.

Le gouvernement a déja procédé à l'adaptation de quelques lois avec les dispositions de la Constitution, mais une grande partie ne l'est pas encore, pourtan, le chef de l'Etat a donné instruction d'accélérer ce processus. «Le gouvernement aura à s'atteler avec diligence et avec le concours du Parlement, à préparer et faire adopter les lois qui découleront de cette révision constitutionnelle», avait affirmé le président de la République lors d'une réunion du Conseil des ministres. Des institutions sont également tenues de se mettre en conformité avec ce nouveau paysage. C'est le cas de l'APN. L'Assemblée populaire nationale fonctionne toujours avec l'ancien règlement. Le nouveau règlement intérieur se fait désirer. Entamé durant la septième législature puis reporté pour l'actuelle, le projet est toujours au stade de la réflexion. Contrairement au Sénat qui a adapté son règlement aux dispositions de la nouvelle Constitution, l'APN traîne le pas.

Certes, l'assemblée a connu plusieurs événements qui ont chamboulé son agenda, notamment le renouvellement des représentants du peuple au terme des élections législatives de mai dernier, ainsi que les locales de novembre, mais cela ne justifie pas suffisamment ce retard.

Les garanties accordées à l'opposition pour jouer son rôle au sein du Parlement n'arrangent pas apparemment les partis de la coalition qui risquent de perdre un peu de terrain au profit de l'opposition. Il n'y a pas que ça. Des décisions importantes ont été consacrées par la nouvelle Constitution, mais ne sont pas encore traduites sur le terrain. le Haut Conseil à la jeunesse est une instance qui n'est pas encore mise sur pied. Idem pour l'académie de tamazight. Y a-t-il un manque de volonté politique? Les observateurs de la scène politique le confirment. «Il n'y a pas une réelle dynamique qui suit les décisions pour les traduire sur le terrain dans des délais précis», a reconnu un député du FLN qui salue l'engagement du chef de l'Etat. Notre interlocuteur ne comprend pas comment des décisions qui émanent du chef de l'Etat tombent aux oubliettes. Il a cité le cas de l'académie de tamazight. Bien que la nouvelle Constitution stipule la création d'une académie de tamazight, ce chantier est resté au stade de départ. C'est suite aux événements qui ont secoué la Kabylie et les manifestations pour la promotion de la langue amazighe que le président de la République est revenu à la charge en décrétant Yennayer fête nationale. Il a même chargé le gouvernement d'accélérer la création de l'académie de tamazight.