FILALI GHOUINI À PROPOS DES MOUVEMENTS DE PROTESTATION "El islah ne s'impliquera pas!"

Par Bouzid CHALABI -

Le président du mouvement El Islah estime que seul un dialogue responsable et sérieux peut mener à un règlement des conflits socioprofessionnels.

Le bureau national du Mouvement El Islah s'est réuni hier au siège du parti sis à Alger pour se pencher sur les préparatifs de la conférence nationale des élus du parti prévue se tenir le 10 février prochain. C'était aussi pour les membres du bureau une occasion de débattre sur les mouvements de protestation et de grève que connaît la scène sociale depuis quelques semaines. Une situation qui, pour le président du mouvement, Filali Ghouini, «est devenue insupportable» comme il s'est dit tout à fait étonné «qu'elle continue de s'enliser davantage faute de dialogue serein et constructif».

Il a par ailleurs remis en cause, dans son intervention, devant les membres du bureau national, le fait que les syndicats autonomes et l'administration s'entêtent dans leurs positions. «C'est pourquoi, j'appelle tous nos élus à ne pas s'impliquer dans cette situation». Un mot d'ordre qui n'a rien d'étonnant de la part d'une formation politique connue pour son retrait devant tout ce qui concerne les mouvements de protestation d'ordre socioprofessionnel. Toujours à propos de la scène sociale, Ghouini considère que «la confiance s'est disloquée entre les partenaires politiques et entre la classe politique et le pouvoir en place». Jugeant par là que cette absence de confiance «a créé une sorte de léthargie politique et qui de la sorte a rendu facile de faire endosser la responsabilité des tensions sociales à d'autres». Devant cet état des lieux, le premier responsable du Mouvement El Islah a annoncé que sa formation politique «est prête à rejoindre toute initiative qui pourrait faire renouer la confiance entre les partenaires sociaux, la classe politique et le pouvoir».

Comme il a estimé «qu'il est temps d'instaurer un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes si l'on veut arriver à une véritable cohésion sociale». Concernant le mouvement de grève dans le secteur de l'éducation, le président du mouvement s'est dit plutôt inquiet car pour ce dernier, «nous sommes à la veille des examens du second trimestre et il serait triste que la protestation perdure».

Il a par ailleurs dit que le mouvement de grève «pénalise aussi bien les élèves que le corps des enseignements. C'est pourquoi parler de l'intérêt des élèves ou des enseignants relève plus d'une prise de position sans fondements». Pour que ces récurrents mouvements de grève au sein d'un secteur aussi sensible, Ghouini a appelé à la création d'un haut conseil de l'éducation et de l'enseignement avec pour principale mission la prise en charge de tout ce qui a trait à l'Education nationale, ajoutant que son parti propose, dans ce cadre, l'intégration dans le système éducatif de la possibilité pour l'élève de choisir une seule langue étrangère.

Autre thème soulevé par Ghouini lors de son intervention, celui du développement local. Et là encore, il a conseillé à ses élus locaux s d'éviter les conflits individuels avec leurs pairs d'autres partis politiques. «Nous leur demandons de prendre connaissance de toutes leurs prérogatives d'élus locaux et de se consacrer aux missions qui leurs sont dévolues, celles de répondre à l'attente des citoyens et au développement local dans toute sa définition». a t-il souligné.

Concernant les collectivités locales, Ghouini a exprimé la disponibilité de son parti à coordonner au niveau local avec les autres formations politiques afin de permettre aux élus locaux de «jouer pleinement leur rôle dans la dynamique de développement local et à consolider les acquis actuels du pays».

Pour revenir à la conférence nationale des élus du parti, le bureau national a réuni toutes les conditions pour sa réussite car selon eux, elle revêt un caractère particulier «en ces temps où l' on ne parle que d'alliance entre partis de la même mouvance», nous a expliqué notre interlocuteur. C'est pour dire enfin que cette conférence s'annonce des plus prometteuses.